La Policía Nacional libera a un hombre secuestrado durante diez días cuando su captores iban a ejecutarlo

Los detalles A punto estaban de cumplir sus amenazas de muerte, ya que los narcos creían que el secuestrado les había robado 500 kilos de cocaína.

A un lado del coche, el secuestrado, en el suelo boca abajo; al otro, el secuestrador que acaba de embestir con el coche y de intentar disparar a los agentes. Es el punto final del secuestro de un hombre tras diez días retenido por unos narcos.

"Cuando fue expulsado de la vía, esta persona intentó sacar un arma", explica Alberto Olivares, inspector jefe de la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional.

Un secuestro que se desencadenó por un asunto de drogas. El cabecilla de la organización encargó el transporte de 500 kilos de cocaína a un camionero, un intermediario que contrató a una tercera persona para trasladar la droga desde Portugal a otro punto Europa.

Durante el trayecto simuló haber sufrido un vuelco, un robo de droga entre narcos. Después huyó y despareció, entonces la organización hizo responsable al intermediario y lo secuestró.

El hombre sufrió agresiones físicas y amenazas durante diez días para revelar dónde estaba la droga y el transportista desaparecido.

El caso llegó a la Policía por un vídeo que circuló entre varios camioneros de Rumanía. Y, finalmente, localizaron la nave donde podría estar oculto el secuestrado. Fue cuando lo llevaban al monte para acabar con él. De la droga no hay ni rastro y, sorprendentemente, el secuestrador ya está en libertad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido