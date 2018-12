El exfutbolista Michael Robinson, presentador de 'Informe Robinson' en Cadena Ser, ha anunciado en el programa de 'La Ventana' que padece un cáncer maligno. Se trata de un melanoma con metástasis en estado muy avanzado. Ha explicado que se notó un bulto en la axila y que al acudir al médico le diagnosticaron la enfermedad. "El primer día que me lo dijeron no sabía dónde estaba", ha admitido el exfutbolista.

Robinson ha comenzado un tratamiento pionero de inmunoterapia para vencer la enfermedad. "Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", ha afirmado el exfutbolista en el programa. "El pasado viernes, cuando me sometí a mi primer tratamiento de inmunoterapia, les pregunté si me iba a curar también de mi defecto al pronunciar las erres", ha bromeado al respecto.