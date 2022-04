Paula Venegas tenía 16 años cuando comenzó a sufrir malos tratos de su pareja. Sufrió sus agresiones durante un año y medio, y ahora le ha reconocido en la agresión a otra menor de 17 años en Jerez de la Frontera, Cádiz. La víctima es su nueva pareja, al a que propinó una paliza y dejó las marcas de más de 50 bocados.

La joven, al igual que Paula, consiguió escapar y denunciar al agresor. Cuando Paula lo hizo pasó un año de internamiento en un centro porque, por aquel entonces, aún era menor de edad. Ahora, la Policía lo ha detenido en Córdoba.

Paula ha contado a laSexta cómo fue su calvario: "Recuerdo que me ató a la cama con cinturones, se puso a pegarme una paliza, me dejó desnuda, se fue a la cocina, calentó una olla de agua caliente, se vino para el cuarto y con un paño me fue echando el agua caliente por el cuerpo".

"También recuerdo que se estaba fumando un cigarro y me lo apagó en la pierna", ha añadido la joven, que ha contado cómo el maltrato fue progresivo. Al principio, su maltratador controlaba su forma de vestir, y pronto empezaron las agresiones.

La primera paliza vino porque vio una fotografía suya con un chico. "Me partió dos costillas, me lesionó el cuello y me hizo heridas en la cara", ha aseverado. En una segunda ocasión, la estampó contra la pared: "No podía ir al médico porque no me dejaba". También le mandaba mensajes amenazantes: "Perra, que eres una perra, que te vas a ir al cielo mamona".

A pesar de que Paula intentó ocultárselo a su familia, una amiga dio la voz de alarma: "Tu hermana está fatal, tiene moratones por todos los lados. No sé qué más decirle para que lo deje".

Finalmente decidió denunciarlo, y él pasó un año en un centro de internamiento, porque por aquel momento era todavía menor. En la sentencia consta lo que él le hizo durante todo este tiempo. Desde que se enteró de lo que le ha pasado a la otra joven, habla con ella a diario.

El agresor estaba en busca y captura por la brutal paliza que le propinó a la que hasta el momento era su pareja, a la que le provocó numerosos hematomas y contusiones. Ahora, una patrulla le ha detenido en Córdoba.