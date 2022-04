Una joven de 17 años de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha recibido una brutal paliza presuntamente a manos de su pareja, un adulto de 20 años que está en busca y captura.

Victoria, su madre, ha denunciado la agresión y ha hecho públicas las fotos que mostramos en el vídeo, que muestran las contusiones que tiene la joven por todo el cuerpo.

Según ha revelado a laSexta, cuenta Paco Mesa, la joven ha sufrido incluso un desplazamiento de la mandíbula. Reproduciendo el relato de su hija, Victoria ha contado la retahíla de agresiones que sufrió la menor: "Me dijo: 'Mamá, me levantó de la cama, me tiró al suelo, empezó a darme patadas, a darme porrazos' con el canto de la mano", dice la madre, que añade que el agresor "la cogió del cuello" y "la empotró".

"Me pongo mala porque mi hija tiene contados más de 50 bocados", ha expresado Victoria, visiblemente afectada por los hechos, que ya está investigando la policía.

Según el relato de la joven, el agresor llegó a amenazarla de muerte si le contaba los hechos a su madre, pero ella consiguió engañarle y escapar asegurándole que no lo iba a delatar.

Según cuenta el diario 'La voz del sur', se ha publicado la imagen del presunto maltratador en diferentes puntos de Jerez y por las redes sociales, que, al parecer, sería reincidente en violencia machista.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. No deja rastro en la factura, pero debe borrarse de la lista de llamadas.