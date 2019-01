Este es el vídeo que llevó al corredor de la muerte a Pablo Ibar, declarado culpable de tres asesinatos en Estados Unidos

Pablo Ibar lleva preso más de dos décadas por tres asesinatos que tuvieron lugar en 1994 y el jurado le ha declarado culpable de los seis cargos que había en su contra.

Todo a pesar de que este juicio saca a la luz "irregularidades" en el proceso como contradicciones en el responsable de la investigación o borrado de cintas de vídeo de un club nocturno, grabaciones que estaban bajo custodia policial.

Precisamente, una grabación fue determinante para encarcelar a Ibar. En Enviado Especial, Jalis de la Serna entrevistó al abogado del español, Benjamin Waxman, que mostró la grabación que se había admitido como prueba.

El vídeo es una grabación de 1994 sin audio y que dura 22 minutos. Tiene muy mala calidad, es oscuro y 'muy granulado'. En las imágenes, según insistió Waxman, se pueden apreciar discrepancias faciales entre Ibar y el asaltante.

"Es un vídeo muy difícil de ver, es violento, es brutal", añadía el abogado en Enviado Especial.

Pablo Ibar: "No acepté la cadena perpetua porque soy inocente y eso no es vida"

Enviado especial consiguió entrar en la cárcel de Raifrod para entrevistar a Pablo Ibar, el español sentenciado a la inyección letal. El condenado a muerte rechazó dos veces un acuerdo para ser condenado a cadena perpetua declarandose culpable, sin embargo no lo aceptó porque asegura ser "inocente".

El día a día de Pablo Ibar en prisión: "Sólo salgo de la celda tres veces a la semana para ducharme"

Pablo Ibar explicó a Jalis de la Serna cómo es su día a día en el corredor y cómo es vivir encerrado en una celda durante 21 años.

Pablo Ibar: "Tuve que pegarme con un asesino en serie"

Enviado Especial recogió la vida en prisión de Pablo Ibar, que relató los peligros que encontró en el corredor de la muerte en una prisión de alta seguridad.

Pablo Ibar: "El día que ejecutan en el corredor de la muerte a alguien se siente un frío en el aire"

El único español sentenciado a la inyección letal contó en Enviado especial cómo se viven los momentos en los que se llevan a un compañero para ser ejecutado. Ibar asegura que "tiene miedo" y que "no va a parar hasta demostrar su inocencia".

Pablo Ibar: "Yo no merezco ni un día en prisión por este crimen, yo no lo hice"

Jalis de la Serna habó con Pablo Ibar sobre el momento en el que se llevan a compañeros de celda sabiendo que no van a volver: "Esos días nadie habla", asegura Ibar. Además, insiste en que no va a parar hasta demostrar su inocencia: "Por eso me despierto todos los días", confiesa. Este jueves, la entrevista completa en 'Enviado Especial: caso Pablo Ibar', en laSexta.

Deborah Bowie, hermana de una víctima: "Nunca he dudado ni un momento que Pablo Ibar es la persona que aparece en el vídeo"

Jalis de la Serna entrevistó en Enviado especial a Deborah Bowie, hermana de una de las víctimas, Sharon Anderson. La mujer explicó ante las cámaras cómo afronta la decisión del Tribunal Supremo respecto a la apelación de Pablo Ibar, el español condenado a muerte, que para ella es culpable.

El padre de Pablo Ibar: "No puedo entender que se le haga culpable a una persona por un parecido sin tener ninguna otra prueba"

Jalis de la Serna entrevistó a Cándido Ibar, padre del español condenado en la cárcel de Raiford y a Javier, su primo, para conocer cómo están llevando esta situación en la familia.