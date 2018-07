Pablo Ibar: "Yo no merezco ni un día en prisión por este crimen, yo no lo hice"

AVANCE | 'ENVIADO ESPECIAL: CASO PABLO IBAR'

Jalis de la Serna habla con Pablo Ibar sobre el momento en el que se llevan a compañeros de celda sabiendo que no van a volver: "Esos días nadie habla", asegura Ibar. Además, insiste en que no va a parar hasta demostrar su inocencia: "Por eso me despierto todos los días", confiesa. Este jueves, la entrevista completa en 'Enviado Especial: caso Pablo Ibar', en laSexta.