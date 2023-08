El hijo del actor Rodolfo Sancho, Daniel, ha confesado la autoría del asesinato y desmembramiento de un hombre en Tailandia. Unos hechos por los que el joven se enfrenta a cargos de homicidio premeditado, ocultamiento y sustracción de las distintas partes del cuerpo de la víctima para encubrir el fallecimiento o la causa del mismo.

Al parecer, según las últimas informaciones, ambos se conocían y estaban juntos en el país. De hecho, las cámaras de seguridad pudieron grabarlos juntos horas antes del asesinato paseando en una moto.

El fallecido es Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano. El hijo del actor fue quien denunció la desaparición de su amigo y posteriormente, fue investigado y detenido por los agentes. Poco después, acababa confesando que había sido él quien le había asesinado.

Sin embargo, Daniel Sancho, confesó que él era "rehén de Edwin". "Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Lo cierto es que Tailandia es un país conocido por la dureza de sus penas. En este caso, su Código Penal recoge que una persona declarada culpable de asesinato puede enfrentarse a tres tipos de penas: prisión de entre 15 a 20 años, cadena perpetua, o pena de muerte.

Así podría librarse de la pena de muerte

Daniel Sancho no es el primer español que ha sido acusado de asesinato en Tailandia. En 2016, Artur Segarra era declarado culpable de matar a Daniel Bernat en Bangkok, donde fue condenado a pena de muerte.

Sin embargo, Segarra decidió enviar una carta al rey de Tailandia para pedir clemencia y evitar su ejecución. El rey Vajiralongkorn conmutó la pena capital del español por la de cadena perpetua, lo que allana una futura extradición si el reo inicia una solicitud de traslado a una cárcel en España una vez cumpla al menos ocho años de encarcelamiento.

Estos hechos marcaron un precedente, por lo que si Sancho es condenado a pena de muerte podría recurrir a esta medida para intentar librarse de la ejecución.

¿Puede ser extraditado a España?

Tailandia no cuenta con un tratado de extradición con España, por lo que las opciones de que Daniel Sancho cumpla condena en nuestro país, si es sentenciado, son poco probables.

Lo normal es que los presos puedan pedir la extradición cuando han cumplido la mitad de la condena, pero si es condenado a cadena perpetua esto podría ser complicado para él. De esta forma, según informan varios medios, para llevar a cabo dicho escenario, tendría que intervenir el Ministerio de Asuntos Exteriores español, un proceso que sería complicado y que tardaría cierto tiempo.