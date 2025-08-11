Ahora

Detenida por amenazar, grabar y señalar a policías y guardias civiles en redes sociales
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer que amenazó y señaló a través de las redes sociales a agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que perseguía, hostigaba y grababa por las calles.

En una nota de prensa, la Jefatura Superior de la Policía ha informado del arresto de esta mujer, de nacionalidad española y 24 años, que usaba las redes para difundir imágenes e información de los agentes. Además, lanzaba amenazas y mensajes de odio.

Esta mujer fue arrestada la semana pasada, cuando los agentes también registraron su domicilio. En él intervinieron documentación con datos personales y relacionada con las amenazas, además de una pistola eléctrica, navajas, cuchillos y dos pistolas de aire comprimido.

La investigación sigue abierta ante la posibilidad de que haya terceras personas implicadas y apunta a que la detenida seguía a los agentes a los que grababa enseñando sus rostros, uniformes y localizaciones concretas.

Además, la Policía ha hallado canales dedicados a la compraventa de información sensible, e investiga si esa información se obtuvo mediante accesos irregulares a sistemas protegidos.

En los vídeos que elaboraba añadía a las imágenes de los agentes recursos visuales de las armas blancas, mensajes de odio, además de ensalzar delitos como la tenencia ilícita de armas, el tráfico de estupefacientes y la falsificación documental.

