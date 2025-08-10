Los mayores se suman al coliving o las residencias-pueblo: "Es una comunidad maravillosa"

Los detalles Muñoveros cuenta con poco más de 140 habitantes, población que ya es una familia que se quiere y se protege cada día. Conviven en espacios comunes y cuentan con programas de asistencia y actividades que les permiten socializar aún más e incluso mejor.

Muñoveros, un pequeño municipio segoviano con apenas 140 habitantes, se ha convertido en una de las primeras comunidades coliving para personas mayores. Este sistema permite a los residentes vivir juntos como en una residencia, compartiendo espacios comunes y disfrutando de programas de asistencia y actividades para socializar. Muchos, como Luis, han dejado ciudades más grandes para mudarse a este entorno tranquilo, afirmando que han encontrado una comunidad maravillosa. Los habitantes comparten actividades diarias y el proyecto busca dotar al pueblo de infraestructuras para que puedan envejecer allí. Los ciudadanos están encantados con esta forma de afrontar la jubilación.

Un pequeño municipio segoviano se ha convertido en una de las primeras comunidades coliving. Este sistema permite organizar grupos de convivencia, en este caso para personas mayores, que residen en conjunto como si de una residencia se tratara.

Muñoveros cuenta con poco más de 140 habitantes, población que ya es una familia que se quiere y se protege cada día. Conviven en espacios comunes y cuentan con programas de asistencia y actividades que les permiten socializar aún más e incluso mejor.

Tras jubilarse, muchos deciden mudarse a pequeños pueblos para mantener una vida más tranquila, como es el caso de Luis, que siempre ha vivido en Madrid y que asegura que no volvería: "Hemos descubierto que aquí hay una comunidad maravillosa".

Estos ciudadanos comparten su día a día, incluso si hacen deporte o van a comprar, muchos prefieren ir juntos: "El proyecto se trata de dotar de infraestructuras al pueblo para que esas personas puedan envejecer en el municipio". Uno de los habitantes asegura que sus familiares está "encantada": "Saben que estamos recogidos, que estamos protegidos y vigilados. La idea es generar servicios que puedan permitirnos, si desarrollamos un nivel de dependencia, quedarnos en casa".

Es una forma diferente de afrontar la jubilación y con la que los ciudadanos de Muñoveros aseguran estar de lo más felices.