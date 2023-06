Hay carreras que inspiran, y eso es aplicable a todas, aunque las de humanidades tienen ese algo especial que parece seducir a sus discípulos. Son las eternas olvidadas, las que "no tienen trabajo", esas, que en realidad, le dan sentido a la vida del ser humano. Hablamos de aquellas que estudian el lenguaje, la historia, el pensamiento, el arte, la geografía y que nos ayudan a interpretar la realidad en la que nos sumergimos, porque ¿Qué sería del progreso humano si no existiera una mente crítica que lo interpretara? Probablemente, nos hubiéramos equivocado mucho más a lo largo de la historia, o, incluso peor, no veríamos error alguno.

Con este artículo no se pretende engañar a nadie. Tanto las carreras de humanidades como las de artes son las que menos empleo tienen, según el U-Ranking de la Fundación BBVA. Pero por ello, no significa que no se pueda encontrar empleo en estas especialidades. Existen una multitud de formaciones universitarias que son muy necesarias en las empresas, en las administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales y el mundo educativo. Aquí se pueden consultar cuáles son las carreras universitarias del Bachillerato de Humanidades que mayor tasa de empleo tienen para que puedas elegir tras finalizar la selectividad.

La 10 carreras con más salidas tras estudiar el Bachillerato de Humanidades

Existen numerosas carreras que puedes cursar en Humanidades: tienes las especialidades clásicas de Historia, Lengua y sus Literaturas, Filosofía, o aquellas especialidades más orientadas al campo de Ciencias Sociales como Periodismo, Comunicación, Documentación, e incluso la Educación.

Lenguas y dialectos españoles : tiene un 79,8 % de tasa de empleabilidad.

: tiene un de tasa de empleabilidad. Relaciones Internacionales : tiene un 82,7% de tasa de empleabilidad.

: tiene un de tasa de empleabilidad. Derecho : tiene un 78,7% de tasa de empleabilidad.

: tiene un de tasa de empleabilidad. Antropología Social y Cultural : tiene un 86,1 % de tasa de empleabilidad.

tiene un 86,1 de tasa de empleabilidad. Literatura: tiene un 68,5% de tasa de empleabilidad, pero más de un 50% de la gente que trabaja en ello gana entre 1.500 euros o más.

tiene un de tasa de empleabilidad, pero más de un 50% de la gente que trabaja en ello gana entre 1.500 euros o más. Publicidad y Relaciones Públicas: tiene un 87,4% de tasa de empleo.

tiene un de tasa de empleo. Traducción e Interpretación: tiene un 85,8% de tasa de empleabilidad

tiene un de tasa de empleabilidad Educación Infantil / Primaria: tienen un 78,9% y un 83,5 de tasa de empleo, respectivamente.

tienen un y un 83,5 de tasa de empleo, respectivamente. Comunicación: tiene un 81,5%% de tasa de empleabilidad.

tiene un de tasa de empleabilidad. Política y Gestión Pública: tiene un 84,3% de tasa de empleabilidad.

Estos datos no son tan favorables como en otras especialidades académicas es cierto, pero aún así rondan el 80 % de empleabilidad. El problema de estas carreras, en realidad son los bajos salarios. Por ello, se encuentran en las últimas posiciones del Ranking.

Cuáles son las notas de cortes de estas carreras