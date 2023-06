Puede que no seas ni de letras ni de ciencias puras y que lo tuyo sea ese vasto territorio que comprenden las ciencias sociales. Pero, no te sientas intimidado, ser de ciencias o letras no siempre es sinónimo de éxito profesional o de salario. En las carreras de ciencias sociales puedes encontrar una multitud de especialidades distintas, que además de ser muy útiles para el mundo profesional, también son de las carreras donde más empleo y dinero se puede ganar aunque; todo depende de tu iniciativa.

Las carreras de ciencias sociales se suelen agrupar en tres grupos: el educativo; el de los negocios, administración y derecho; y en último lugar, el de medios de comunicación y documentación. Entre estos tres sectores el que agrupa una mayor tasa de empleo es el de los negocios, la administración y el derecho (84%), siguiéndole la educación (82,2%) y los profesionales de los medios de comunicación y documentación (85,1%), según el U-Ranking de Fundación BBVA. Aunque, los profesionales de la información tengan una mayor tasa de empleo tan solo un 39,9 % cobra un sueldo mayor o igual a 1.500, según esta encuesta. En cambio, en educación y negocios se cuenta con más del 50% de ocupados en esta situación.

La 10 carreras con más salidas tras estudiar el Bachillerato de Ciencias Sociales

Existen multitud de carreras en ciencias sociales: tenemos Criminología, Economía, Periodismo, incluso Psicología si se llega a la nota. En todas ellas existe una tasa de empleo alta en general, pero ¿Qué es lo que las diferencia en el ranking?

No solo debe impórtanos si es alta o no la tasa de empleo: puede deberse a la proliferación de contratos temporales en esas rama de conocimiento. Lo que importa no solo es la cantidad de los empleos que se ofertan, sino también la calidad de vida que puedan proporcionar. A saber: un sueldo medianamente alto, que se pueda trabajar en aquello que se haya estudiado y el porcentaje de ocupaciones cualificadas. Este es el ranking que aúna todos estos criterios para ciencias sociales:

Economía Financiera y Actuarial : consta de un 93,82 % de tasa de empleo.

: consta de un de tasa de empleo. Estadística : consta de un 92,7% de tasa de empleo.

: consta de un de tasa de empleo. Educación Primaria : consta de un 83,5% de tasa de empleo, teniendo en cuenta que el número de graduados es de casi 20 mil, según este estudio.

: consta de un de tasa de empleo, teniendo en cuenta que el número de graduados es de casi 20 mil, según este estudio. Marketing: consta de un 86,3 % de tasa de empleo.

consta de un 86,3 de tasa de empleo. Relaciones Internacionales: consta de un 82,7% de tasa de empleo.

consta de un de tasa de empleo. Derecho: consta de un 78,7% de tasa de empleo.

consta de un de tasa de empleo. Administración de Empresas: consta de un 88,5% de tasa de empleo con un número de graduados de más de 20 mil según el estudio..

consta de un de tasa de empleo con un número de graduados de más de 20 mil según el estudio.. Pedagogía: consta de un 81,9% de tasa de empleo.

consta de un de tasa de empleo. Economía: consta de un 87,8%% de tasa de empleo.

consta de un de tasa de empleo. Comercio: consta de un 90,5% de tasa de empleo.

Existe mucha equidistancia entre los campos pertenecientes a las ciencias sociales, y como podemos ver en este estudio otras carreras como Periodismo o Trabajo Social poseen una empleabilidad muy alta, pero la calidad de su salario no supera el 50% de ocupados que cobran 1.500 euros o más. Por, ello dichas especializaciones no se encuentran en este rankin porque aunque posean un alto nivel de empleabilidad las condiciones salariales no son tan buenas como en otras carreras de este grupo.

Cuáles son las notas de cortes de estas carreras

De la misma forma que agrupan numerosas especialidades diferentes, también existe mucha diversidad de notas de corte, sobre todo porque hay mucha más demanda de este tipo de carreras. Para hallar estas notas hemos consultadoel buscador de RTVE: