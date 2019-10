"¿Tener hijos frenaría mi carrera profesional?". Es una pregunta que se hace toda mujer que quiere quedarse embarazada y es que, según la CEOE, el 95,4% de las personas que han dejado de trabajar o han reducido su jornada laboral por el cuidado de niños en España son mujeres.

"Lógicamente vamos a saber todos que va a haber un parón ahí. Ya no es un tema de embarazo, es de necesidad de la empresa", afirma Román Rojo, representante de una ETT.

Esa necesidad, sin embargo, no ocurre en el caso de un hombre que vaya a ser padre. Sus carreras no peligran. Las de las mujeres, en cambio, sí.

"Cuando faltaban tres semanas para incorporarme tras la baja de maternidad, me invitaron a irme de la empresa", cuenta Usúe Madinaveitia, especializada en marketing.

A Sara Palacios, profesional del sector servicios, la despidieron estando embarazada. "Me llama el jefe y me dice 'ven a la oficina que quiero hablar contigo' y de ahí salí despedida", relata.

Esta discriminación ocurre incluso a la hora de hacer una entrevista de trabajo. El documental 'La Candidata' nos muestra varios ejemplos, grabados con cámara y micrófono ocultos.

"¿Está usted casada, tiene hijos?", pregunta un entrevistador tras otro. "El problema es que esas preguntas van enfocadas a producir una discriminación", explica Rosa López, abogada laboralista.

Son preguntas que algunos no consideran rebatibles, como ocurre en el caso de uno de los entrevistadores que aparece en el documental. "No sé si se debería de preguntar", apunta la periodista, a lo que este decide dar por finalizada la conversación. "No te voy a preguntar más", le dice.

"¿Para qué necesitas saber si tengo hijos o si tengo pareja?", insiste ella. "Es para saber la aptitud de esa persona hacia un puesto de trabajo", trata de justificarse él. Cuando ella intenta rebatirle, le acusa de interrumpirle y zanja: "Mira, no tengo ganas de hablar".

Una realidad, la de las madres trabajadoras, que escuece, pero que 'La Candidata' muestra tal cual es.