El brazalete de la Federación Española de Párkinson que simula los síntomas de la enfermedad: "El objetivo es ponerse en su piel".

Los detalles Esta patología afecta a unas 180.000 personas en España : los pacientes pueden tener hasta más de 100 síntomas diferentes. El más conocido es el típico temblor que afecta a un 60% de los diagnósticos, pero también es muy habitual el bloqueo motor o 'freezing'.

El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en España, afectando a 180.000 personas. La Federación Española de Párkinson ha desarrollado un brazalete electrónico que simula los síntomas de la enfermedad para sensibilizar a la población. La redacción de laSexta Noticias probó el dispositivo, que mediante una aplicación ajusta la intensidad de los temblores, dificultando tareas cotidianas como escribir. Javier Méndez, de la Federación, explica que el simulador permite experimentar los espasmos musculares de los pacientes. Además, destaca la importancia de la actividad física y el intercambio de experiencias entre afectados para afrontar la enfermedad, que sigue siendo poco conocida.

El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en España, solo por detrás del alzhéimer. Una enfermedad que dificulta la vida de miles de personas, motivo por el que la Federación Española de Párkinson ha creado un brazalete electrónico que simula estos síntomas para que la población pueda ponerse en la piel de los diagnosticados.

La redacción de laSexta Noticias ha sido afortunada y ha podido probar este brazalete durante su jornada laboral justo el Día Mundial del Párkinson. Así, los síntomas comenzaban a sentirse con una aplicación que controla la intensidad de los temblores, los cuales dificultan motivimientos de lo más cotidianos, como escribir a mano.

La enfermedad afecta a unas 180.000 personas en todo el país y cada caso es un mundo ya que los pacientes pueden tener hasta más de 100 síntomas diferentes. El más conocido es el típico temblor que afecta a un 60% de los diagnósticos, pero también es muy habitual el bloqueo motor o 'freezing', que sufren uno de cada tres y que hace que se paralicen.

Javier Méndez, integrante de la Federación, explica que "el objetivo del simulador es que a través de unos impulsos quien se lo pruebe se ponga en la piel sintiendo los espasmos musculares que puede sentir un enfermo de párkinson".

Uno de ellos cuenta a este medio que le trasladaron su diagnóstico el día que cumplió 60 años. "Le dije al doctor 'menudo regalo me das". "Un aspecto fundamental para llevar la enfermedad es la actividad física, hay acuerdos entre asociaciones de tenis de mesa por ejemplo... es una de las terapias", añade.

"El enfermo de párkinson necesita explicar su problema y escuchar las soluciones y los casos de otras personas porque es una forma de superarlo, de dar la cara, de abrirse a nuevos tratamientos", expone.

Tal y como argumenta, necesitan darlo a conocer porque el párkinson, aún, "es un gran desconocido": "Debemos buscar nuevos caminos que nos ayuden a combatirlo y algún día, esperamos que no muy lejano, ocurra".

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