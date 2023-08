Camillas por todas partes y a solo unos centímetros de distancia... También pacientes durmiendo en sillones. Son las imágenes de las últimas horas en las urgencias del Hospital La Paz en Madrid.

"No paran de entrar, salir. Parecen camas calientes", relata Mercedes Gutiérrez, una de las pacientes. Ella lleva siete días esperando a tener una cama libre en planta. Cuenta a laSexta que no hay camas y no le queda más remedio que estar ahí ingresada.

Además denuncia que se encuentran completamente hacinados. "Al otro le puedes abrazar porque está a tu lado", describe Eusebio Ramírez, otro de lo afectados. Eusebio por fin ha conseguido una de esas camillas, sin espacio: "Dos días en un sofá tumbado hasta que me dieron cama el tercer día". Así relata que estuvo durmiendo en un sillón. Lleva tres días esperando en urgencias. Ni siquiera le ha visto todavía el especialista en oncología.

En el Hospital de La Paz en Madrid, este martes había 70 pacientes pendiente de ingreso. En la mañana de este miércoles, todavía había 51 personas sin una cama disponible. "No puede haber 50 personas sin cama y que un hospital tenga centenares de camas cerradas", explica Guillem Del barrio, enfermero de urgencia y portavoz del sindicato Trabajadores en Red.

Precisamente esta situación es la que ya han denunciado 31 sanitarios de La Paz ante un juzgado de guardia. En toda la Comunidad de Madrid se han cerrado 2.400 camas para los meses de verano. Unos meses, según la consejería de sanidad, en los que hay menos afluencia. Y este repunte de pacientes se debería, dicen, a un aumento de casos de COVID y de golpes de calor. "Pero también hay gente con neumonía, con infección renal, hay pacientes con cáncer", afirma Del Barrio.

Los sanitarios aseguran que este colapso no es algo puntual. "Esto se produce todos los años. También se ha producido en el de Móstoles, en el Infanta, en diferentes hospitales", asegura Miguel Ángel García, delegado de comisiones obreras en el Hospital de La Paz. Esta misma tarde el Hospital 12 de Octubre de Madrid denunciaba en redes sociales una "situación caótica" en la 5ª planta de ginecología.

Para tratar de solucionar el problema, Sanidad ha habilitado camas en plantas de hospitalización del Hospital Carlos III y el traslado de pacientes al Hospital Isabel Zendal. Una solución que no es suficiente para los profesionales de estos hospitales, que siguen denunciando la falta de personal.