El español con positivo en hantavirus sigue mejorando y se encuentra sin apenas síntomas

Imagen del acceso principal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, este miércoles.

Los detalles Su estado de salud mejora y evoluciona favorablemente, aunque seguirá en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel hasta su recuperación clínica.

El único paciente español con hantavirus mejora y evoluciona favorablemente, según el Ministerio de Sanidad. Este hombre de 70 años dio positivo tras llegar al Hospital Gómez Ulla y está en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel. Permanecerá allí hasta su recuperación completa. Los otros 13 hospitalizados en el mismo centro se someterán a una segunda PCR. Si es negativa, podrán salir de sus habitaciones y recibir visitas. Las mujeres de Barcelona y Alicante, que compartieron vuelo con una fallecida por hantavirus, dieron negativo en su cuarta PCR y podrán recibir visitas tras una semana sin síntomas.

El único paciente español diagnosticado con hantavirusse encuentra mejor y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas, según han informado este domingo fuentes del Ministerio de Sanidad a laSexta.

El hombre, de 70 años, dio positivo este pasado lunes tras su llegada al Hospital Gómez Ulla desde el MV Hondius y permanece desde entonces en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

Ahora bien, el enfermo español seguirá en la unidad citada hasta su recuperación clínica, conforme al protocolo aprobado por las autoridades de sanidad pública.

A los otros 13, todos hospitalizados en el mismo centro sanitario, se les practicará una segunda prueba de diagnóstico PCR previsiblemente este lunes, al cumplirse una semana de la anterior. De ser negativa, podrán comenzar a salir de las habitaciones individuales y acceder a zonas comunes de la planta donde están ingresados, así como recibir visitas de familiares, siempre con medidas de protección y prevención.

Por su parte, las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron un vuelo con una de las fallecidas por hantavirus dieron resultado negativo en la cuarta PCR, practicada este sábado. Estas dos personas, tras una semana de aislamiento y sin síntomas, podrán recibir visitas de familiares en los hospitales donde están desde el lunes.

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