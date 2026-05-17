Un conductor arrolla a un grupo de ciclistas en Brunete y deja siete heridos, uno de ellos grave

Un conductor arrolla a siete ciclistas en Brunete y deja siete heridos

Los detalles El corredor con peor pronóstico sufre un traumatismo craneoencefálico y está en el Hospital Puerta de Hierro. El resto presenta diferentes fracturas y contusiones.

Un vehículo ha atropellado a varios ciclistas en la carretera M-600, en Brunete, resultando siete corredores heridos. Uno de ellos está grave, cuatro presentan heridas moderadas y dos leves. El accidente ocurrió a las 09:30 en el kilómetro 33,900 de la vía. Los servicios de emergencia del SUMMA112 atendieron a los afectados, hombres de entre 25 y 50 años. El herido más grave sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro. El conductor, un joven de 19 años, fue atendido por una crisis de ansiedad. La Guardia Civil investiga el incidente.

Un coche ha atropellado a varios ciclistas en la carretera M-600, a la altura del municipio de Brunete, dejando hasta siete corredores heridos. Uno de ellos presenta un pronóstico grave, mientras que cuatro están moderados y dos leves.

Tal y como informa el servicio de Emergencias 112, el accidente de tráfico se ha producido a eso de las 09:30 en el kilómetro 33,900 de la citada vía.

Hasta allí se han desplazado sanitarios del SUMMA112 para atender a los afectados, que son todos hombres de entre 25 y 50 años.

El paciente más grave presentaba un traumatismo craneoencefálico, por lo que le han trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro, tal y como señalan desde Emergencias.

El resto de afectados, con cuadros leves y moderados, fracturas y contusiones, están en diferentes centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid.

El conductor del turismo, un joven de 19 años, ha sido atendido en el lugar por una crisis de ansiedad.

Además, al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

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