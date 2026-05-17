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Un conductor arrolla a un grupo de ciclistas en Brunete y deja siete heridos, uno de ellos grave

Los detalles El corredor con peor pronóstico sufre un traumatismo craneoencefálico y está en el Hospital Puerta de Hierro. El resto presenta diferentes fracturas y contusiones.

Un conductor arrolla a siete ciclistas en Brunete y deja siete heridosUn conductor arrolla a siete ciclistas en Brunete y deja siete heridosEuropa Press
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Un coche ha atropellado a varios ciclistas en la carretera M-600, a la altura del municipio de Brunete, dejando hasta siete corredores heridos. Uno de ellos presenta un pronóstico grave, mientras que cuatro están moderados y dos leves.

Tal y como informa el servicio de Emergencias 112, el accidente de tráfico se ha producido a eso de las 09:30 en el kilómetro 33,900 de la citada vía.

Hasta allí se han desplazado sanitarios del SUMMA112 para atender a los afectados, que son todos hombres de entre 25 y 50 años.

El paciente más grave presentaba un traumatismo craneoencefálico, por lo que le han trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro, tal y como señalan desde Emergencias.

El resto de afectados, con cuadros leves y moderados, fracturas y contusiones, están en diferentes centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid.

El conductor del turismo, un joven de 19 años, ha sido atendido en el lugar por una crisis de ansiedad.

Además, al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

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