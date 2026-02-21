Vivir al borde de un barranco: los vecinos de Benillup, preocupados por si su pueblo se derrumba

El contexto Los vecinos de la localidad alicantina tiemblan cada vez que llueve y ven como cerca del pueblo hay un talud que alcanza los 100 metros de altura en algunos puntos.

En Niscemi, Sicilia, un deslizamiento de tierra obligó a evacuar a 1.500 personas, situación que temen en Benillup, Alicante. Allí, los vecinos viven con miedo desde 2004, cuando fuertes lluvias provocaron un desprendimiento. Joan Ángel Ferrando observa cómo el barranco avanza hacia su hogar, mientras teme que el suelo colapse. Los geólogos advierten de un posible desprendimiento masivo que podría arrastrar casas enteras. Los residentes, preocupados por las grietas en sus viviendas, exigen soluciones urgentes. Un proyecto propone desviar aguas fluviales para reducir erosiones, pero el terreno es privado y se necesita un acuerdo antes de que sea tarde.

Hace solo unas semanas, el pueblo de Niscemi, en Sicilia, quedó al borde del precipicio. La tierra se abrió y 1.500 habitantes tuvieron que ser desalojados. Algo que un pueblo en España también teme que les ocurra. En Benillup, Alicante, sus vecinos alertan porque podría ocurrir algo similar.

La alarma saltó en 2004 cuando unas fuertes lluvias provocaron un gran desprendimiento. Tras ello, Joan Ángel Ferrando se asoma a diario al abismo. Vive al borde de un barranco que se ha tragado ya parte de su jardín: "Va comiendo, comiendo, comiendo y la valla a lo mejor dentro de dos meses está ya en el barranco".

Tiembla cada vez que llueve. Teme que al final el suelo caiga bajo sus pies: "Llega un momento que, si la cantidad que llueve es mucha, los árboles caen como palillos". Y caen por un talud que en algunos puntos alcanza los 100 metros de altura.

Ante esto, los geólogos ya han hablado con los vecinos: "Nos han dicho que puede producirse un gran desprendimiento de 200 o 300 metros que se puede ir toda la manzana de casas al barranco con la gente dentro durmiendo".

Los vecinos de Benillup llevan más de 20 años viviendo con miedo por el avance del barranco. A María Jesús, además, le preocupan también las grietas que aparecen en su casa: "Lo tapas y vuelve a salir".

Urgen una solución que les permita vivir tranquilos. Sobre la mesa ya hay un proyecto para una primera actuación, como explica su alcalde, Javier Navarro: "Se viene por el camino a recoger todas las aguas fluviales. Esto los técnicos nos dicen que impedirán que esas erosiones se reduzcan al 99%".

No obstante, el problema es que son terrenos privados. Solo esperan que haya un acuerdo cuando no sea demasiado tarde.

