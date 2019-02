La escuela musulmana que permite comer a las niñas sólo cuando terminen los niños

En la escuela de Al-Hijrah en Bordesley Green, Birmingham, las niñas deben almorzar sólo en el momento en el que los niños hayan terminado de hacerlo, según informa el diario británico The Daily Mail.

Luke Tryl, director de estrategia corporativa de Ofsted (Oficina de Estándares en Educación), dijo que la segregación de género es "muy estricta" en el centro musulmán y comenzó una investigación para aclarar las políticas del centro.

Un informe de Ofsted en 2016 reveló una serie de prácticas perturbadoras en la escuela, incluidos libros de la biblioteca que "incluían comentarios despectivos sobre la incitación de la violencia hacia las mujeres", según la investigación de Ofsted.

La escuela solicitó la revisión judicial del informe en el Tribunal Superior. El juez Jay dictaminó que Ofsted tenía razón al criticar a la escuela por los libros ofensivos, pero que la separación de los alumnos no violaba la ley si ambos sexos eran tratados de manera igualitaria.

Sin embargo, esta decisión fue anulada en el Tribunal de Apelación en julio de 2017. Según un informe en The Sun, Tryl le dijo al comité selecto de mujeres e igualdad de condiciones: "El Tribunal de Apelación dijo acertadamente que las escuelas segregadas necesitaban un período de transición , pero aún así no solo tenemos Al-Hijrah, sino que tenemos muchas otras escuela que segregan en función del sexo".

Ofsted pidió al Departamento de Educación que Al-Hijrah cumpliera con la ley. El caso de divulgación se centró en una inspección en junio del año pasado, en la que los inspectores acusaron a la escuela de violar la Ley de Igualdad de 2010.

La escuela, financiada por el Estado, para alumnos de 4 a 16 años, separa a los niños y niñas de cinco años en adelante por razones religiosas. La oficina de Educacion llevó a cabo la inspección después de recibir un correo electrónico anónimo que decía ser de un alumno, diciendo que estaba prohibida cualquier interacción entre los géneros.

El mensaje decía: "Me preocupa ir a la universidad y no tener las habilidades sociales para poder hablar normalmente con el sexo opuesto". Durante la inspección, una niña le dijo a Ofsted que la segregación era "inútil" y que no sabía "cómo tener ninguna relación con los niños".

Uno de los libros en la biblioteca de la escuela contemplaba que a una esposa "no se le permite negarse a tener relaciones sexuales con su esposo" y otro decía que "a las mujeres se les ordena obedecer a sus esposos y cumplir con sus deberes domésticos".

Además, otros dos libros encontrados en la biblioteca del centro explicaban que "un esposo podía golpear a su esposa siempre y cuando no se hiciera con dureza". El director del centro, Arshad Mohammed, explicó a los inspectores que no se había dado cuenta de que estos libros estaban disponibles y los calificó de "abominables".