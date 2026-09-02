Un taxista es acribillado en Azpeitia (Gipuzkoa): la Guardia Civil está buscando al único sospechoso

El fallecido era muy conocido en la zona. Además de conducir un vehículo VTC, era dj. Por el momento, se desconoce si el motivo del asesinato tiene que ver con un asunto personal o delincuencial.

Un taxista ha sido asesinado en Azpeitia, Gipuzkoa, después de que su vehículo fuera embestido por detrás. El taxista salía del mismo para saber qué había pasado y recibía, como respuesta, dos tiros.

El coche del presunto autor huía después de la escena. Leo Álvarez cuenta que el taxista era una persona muy conocida en la zona. Además de ser conductor de VTC, era dj en la zona y en Ibiza.

Por el momento, se desconoce qué hay detrás de esta ejecución y si tiene que ver con un asunto personal o delincuencial. La Guardia Civil habría registrado varias viviendas y negocios en el municipio guipuzcoano.

Uno de estos domicilios es el del único sospechoso del asesinato. Además, también han registrado una lonja que había sido el bar de la familia del presunto asesino, pero no han conseguido encontrar al sospecho en ninguno de estos enclaves. Esos registros persiguen encontrar pruebas que puedan dar pistas sobre el origen de ese tiroteo y, además, encontrar al sospechoso.

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