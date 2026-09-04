Dos agentes de la Policía Nacional rescatan a un hombre que amenazaba con saltar al vacío en Ávila

Los negociadores, que además son instructores en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, consiguieron, después de cinco horas, que el hombre volviera al interior de la casa.

En Ávila, la policía habría salvado a un hombre de saltar desde una azotea. Iñaki López expone que el hombre se subió con un palo y un cuchillo y amenazaba con saltar.

Leo Álvarez señala que para salvar la situación acudieron dos agentes negociadores que, además, son profesores en la Academia de la Policía Nacional de Ávila. "Se presentaron los dos instructores a negociar con este señor", indica.

Después de cinco horas, consiguieron que el señor volviera al interior de la casa. Beatriz de Vicente indica que esa persona "probablemente tenía afectadas sus capacidades mentales y no es nada fácil hacer entrar en razón a quien carece de ella".

Álvarez expone que, después, el hombre fue trasladado a una unidad de psiquiatría. López añade que, a pesar de la presencia de los negociadores, se había desplegado en la calle una colchoneta para evitar un final dramático.

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