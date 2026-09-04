Evitan que roben en su casa gracias a una mirilla digital: sorprendieron a los ladrones forzando la cerradura

Los dueños estaban de vacaciones cuando vieron, a través de este artilugio, que un hombre estaba manipulando la cerradura de su domicilio. A través de la mirilla se comunicaron con él para advertirle que habían llamado a la policía.

Cada vez es más habitual ver puertas con mirillas digitales. Estas, como cuenta Iñaki López, tienen una cámara incorporada y graban lo que ocurre en el descansillo. "Es un gran invento", expone Beatriz de Vicente.

El presentador de Más Vale Tarde explica que una de estas mirillas ha permitido obtener imágenes para identificar a dos hombres que pretendían robar en un domicilio. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, uno de los cacos está forzando la puerta, mientras el otro vigila.

Leo Álvarez expone que también pueden grabar sonido e, incluso, te puedes comunicar con la persona que está al otro lado. Es lo que ocurrió en el caso que presentan en el programa. El dueño de la casa advirtió, a través de este artilugio, de que estaba llamando a la policía.

Esto provocó que los ladrones abandonaran el lugar. El periodista cuenta que el caco, en ese intento de robo, estaba recurriendo a una técnica conocida como impresioning, en la que se coge una llave virgen, se le pone una placa fina de aluminio y, a través de esos golpes, se consigue clonar la llave. Esto les permite obtener una copia y volver otro día para robar.

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