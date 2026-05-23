El cigarrillo de un paciente, la causa del incendio en el hospital de Torrevieja que acabó con dos heridos

¿Qué ha pasado? Al salir de su habitación con una bombona de oxígeno e internarse en otra estancia, provocó una explosión y el fuego cuando prendió el tabaco.

La investigación del incendio en el hospital de Torrevieja, Alicante, reveló que fue provocado por un cigarrillo encendido por un paciente cerca de una bombona de oxígeno. El incidente dejó dos heridos y causó el desalojo parcial del hospital. El fuego comenzó en la segunda planta cuando el paciente, al salir de su habitación, encendió un cigarrillo en una estancia vacía, lo que provocó una explosión. El paciente sufrió quemaduras graves y fue trasladado a Valencia, mientras que otra persona fue ingresada por inhalación de humo. El suceso movilizó a servicios de emergencias y bomberos, activándose un plan de evacuación.

La investigación del incendio originado en el hospital de Torrevieja, en Alicante, ha concluido que las llamas se originaron por el cigarrillo de un paciente que estaba junto a una bombona de oxígeno. El fuego se saldó con dos heridos, una decena de empleados atendidos leves y el desalojo parcial del recinto sanitario.

Apuntan, además, que el incendio se originó minutos después del mediodía en la segunda planta. Fue allí cuando el paciente, con una bombona de oxígeno, saliera de su habitación y se internase en otra estancia vacía con un cigarrillo y un mechero. Al prender el tabaco fue cuando causó la explosión y el fuego.

Debido a la deflagración, el paciente sufrió quemaduras de segundo y de tercer grado en el 40% de su cuerpo y le trasladaron a la Unidad de Quedamos del Hospital La Fe de Valencia. La otra persona ingresada, en la UCI por inhalación de humos.

El siniestro originó un amplio despliegue de los servicios de emergencias, incluidos media docena de unidades de los bomberos de los parques de Torrevieja y Orihuela, y se activó el Plan de Evacuación para desalojar durante unas horas toda la segunda planta del centro hospitalario.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido