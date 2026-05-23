Desarticulan una red criminal que estafó hasta 400.000 euros con llamadas en las que simulaban ser bancos

Los detalles Los autores se hacían pasar por responsables de seguridad bancaria para lograr que las víctimas facilitasen códigos de verificación o autorizaran operaciones. Parte de ese dinero se convertía en criptomonedas se transfería a plataformas financieras internacionales,

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas telemáticas y blanqueo de capitales en la operación 'Lorath'. Se detuvieron a 15 personas vinculadas a una trama que operaba en varias provincias de España. La investigación comenzó tras una denuncia de un club deportivo de Sant Joan d'Alacant por una estafa de más de 53.000 euros mediante 'vishing'. La estructura criminal, que cometió 26 delitos de estafa, afectó a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico de aproximadamente 400.000 euros. Además, se identificaron 15 personas que actuaban como mulas bancarias. La operación permitió recuperar 20.000 euros de las estafas investigadas.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Lorath', ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales. En el operativo, se ha detenido a 15 personas vinculadas presuntamente con una trama que operaba en diferentes provincias del territorio nacional.

La investigación dio comienzo después de una denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d'Alacant, que sufrió una estafa de más de 53.000 euros mediante 'vishing', que consiste en suplantar telefónicamente a entidades bancarias para obtener el control de las cuentas de las víctimas.

Ante eso, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil lograron destapar una estructura criminal organizada que habría cometido 26 delitos de estafa en diferentes puntos de España. Habría afectado a empresas, a asociaciones y a particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros.

La organización operaba mediante un estructura altamente especializada y se distribuía en diferentes células. Los autores realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generando situaciones de urgencia y alarma para lograr que las víctimas facilitasen códigos de verificación o autorizaran operaciones bancarias sin conocer que las estaban estafando.

Posteriormente, el dinero se transfería a diferentes cuentas bancarias controladas por la organización, muchas facilitadas por terceros captados expresamente para esta función y a los que se conocía como 'mulas'. Los investigadores comprobaron igualmente que parte de ese dinero se convertía en criptomonedas y se transfería a plataformas financieras internacionales.

La operación ha permitido identificar a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organización criminal. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.

Gracias a la actuación de la Guardia Civil y a la coordinación con las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.

A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

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