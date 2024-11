La visita de los reyes a Paiporta ha estado marcada por el lanzamiento de objetos, barro e insultos de los vecinos a Felipe VI, Letizia, Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Los afectados por las inundaciones de la DANA han increpado por la falta de recursos y por las ayudas que no llegan desde la administración que han dejado al borde del colapso al municipio entero.

Las imágenes no han sido del agrado de todos los ciudadanos de Paiporta. De hecho, Ernest ha atendido a esta cadena para dar su opinión sobre lo acontecido: "Para el pueblo me ha parecido una vergüenza. La mayoría de la gente de Paiporta no tiene esa forma de actuar. Es un pensamiento de la caverna. A pesar de estar desesperado, puedo reclamar la ayuda que necesito... pero no de esa manera. Es vergonzante".

Aun así, también ha querido recalcar que la situación que se vive en la localidad es "una guerra" y que hay calles donde la estampa es "horrible". ""No sé si será posible, pero en algún momento tendrán que evacuar a la gente. Esto empieza a oler muy mal... es que ya es una semana", ha añadido.