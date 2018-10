Enfermedad incurable, luchadora, heroína, invadida... las palabras que no quieren oír las pacientes de cáncer de mama metastásico

Las pacientes de cáncer de mama metastásico piden que se cambie la forma de hablar sobre el cáncer, dejando a un lado términos como heroína o luchadora. "No somos heroínas, cada una hace lo que puede y nuestro propósito tiene que ser vivir con esta enfermedad que tenemos con la máxima calidad de vida. ", dice Amelia Marín, paciente de cáncer metastásico.

Aseguran que no están librando ninguna batalla. "Vamos a estar con este cáncer toda la vida y parece que nos cargan con una responsabilidad que no es nuestra, es la idea de que si no nos curamos es porque no se ha luchado lo suficiente", apunta Martín.

Esta enfermedad crónica supone un 5% de los cánceres de mama y es el que más muertes al año provoca en el mundo. "La actitud que tengamos ante esta enfermedad es importante, no por curarnos, sino cómo vamos a vivir nuestra vida", destaca Marín.

Por ello, se ha creado un diccionario con 30 palabras y expresiones que solemos emplear para dar ánimos a las pacientes y que debemos evitar. Noelia Martínez, oncóloga sostiene que "lo que se reivindica es hablar con normalidad, que no se usen eufemismos que no son acordes a la situación de las pacientes".

También quiere dar a conocer las diferencias que existen entre un cáncer de mama y un cáncer de mama metastásico. En el segundo, el cáncer se ha expandido a otras zonas del cuerpo. Según Pfizer España cuatro de cada diez españoles no conocen esta patología.