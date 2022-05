El crimen de Madeleine McCann en Praia da Luz en 2005 está más cerca que nunca de cerrarse. El fiscal alemán Hans Christian Wolters, responsable de la investigación desde que se reabriera el caso, ha concedido una reveladora entrevista a la televisión portuguesa en la que señala que está seguro de que la niña está muerta y que fue asesinada en el Algarve portugués.

A pesar de que ha apuntado que "la investigación todavía continúa", Wolters ha asegurado que están seguros de que el pedófilo Christian Brueckner, principal sospechoso, es el asesino de la pequeña Maddie.

"Hemos encontrado algunos hechos nuevos, algunas pruebas nuevas, no pruebas forenses, sino pruebas", dijo en esa entrevista, en la que sentenció: "Estamos seguros de que él mató a Madeleine McCann".

A pesar de que el fiscal explicó que no puede dar más detalles sobre las pruebas halladas, no negó los rumores de que una de esas pruebas encontradas en su furgoneta fueran fibras del pijama rosa que llevaba Madeleine la noche en la que desapareció: "No puedo comentar detalles de la investigación".

"Pero no puedes negarlo, ¿verdad?", insistió la periodista, a lo que Wolters respondió: "No quiero negarlo". El fiscal aseguró que no podía dar más detalles porque "el sospechoso aún no ha sido informado". Según la ley alemana, los detalles de una investigación policial no pueden hacerse públicos hasta que el sospechoso y su equipo legal reciban todos los detalles del caso en su contra.

Un delincuente sexual

El sospechoso, que fue identificado en 2020 por los medios alemanes como Christian Brueckner, de 43 años, es un delincuente sexual con múltiples condenas, entre ellas por abuso sexual de menores, según la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) de Alemania.

Un portavoz del Ministerio Público en Hannover, Thomas Klinge, confirmó a la agencia DPA que el sospechoso fue condenado en septiembre de 2017 a un año y tres meses de prisión por posesión de pornografía infantil y abusos sexuales a menores. Además, cumple condena en la actualidad por tráfico de drogas.

La Fiscalía de la ciudad de Braunschweig (Alemania), que le investigaba por su presunta relación con la desaparición de Madeleine McCann en el sur de Portugal en 2007, asumió el pasado junio de 2020 que la pequeña está muerta.

Madeleine McCann tenía tan solo 3 años cuando desapareció de su cama en un apartamento de vacaciones de un complejo turístico en Praia da Luz, el Algarve (Portugal). No sería hasta años más tarde cuando las autoridades alemanas asegurarían poseer fundamentos de que la pequeña había sido asesinada y que Christian era el culpable.