El tribunal que juzgó a 'La Manada' vuelve a condenar por abuso y no agresión sexual a un hombre por violar a una mujer ya que "no tuvo que usar la violencia"

El tribunal que juzgó a 'La Manada' ha condenado por abuso sexual a un hombre que violó a una joven en Pamplona hace dos años. Según 'Cadena SER', la sentencia lo ha considerado abuso porque no hubo violencia. "Vemos cómo la Justicia no funciona para las mujeres, cómo el Código Penal tiene que adaptarse. La Justicia no nos representa a las mujeres", ha denunciado Teresa Lozano, cofundadora de Towanda.

El hombre se encontró a la víctima sentada en un bar en estado de embriaguez. Fue entonces cuando la llevó hasta el centro de la ciudad y, una vez allí, la penetró y le robó los 500 euros que llevaba en la cartera. Según el fallo, la victima no pudo defenderse, y el acusado, por tanto, no tuvo que usar la violencia que exige el delito de agresión sexual.

"Tenemos que cambiar el Código Penal, que hace una diferenciación entre lo que es abuso y una agresión basándose en una supuesta violencia o intimidación, pero no hay nada más violento que penetrar a una mujer sin su consentimiento", ha añadido Lozano.

Los hechos recuerdan a la sentencia dictada esta semana por la Audiencia Provincial de Alicante, que condenaba a penas mínimas de cuatro años de prisión a tres jóvenes que violaron en grupo a una chica en el aparcamiento de una discoteca en Torrevieja hace diez años. Desde 2016 ha habido ya 56 agresiones múltiples en España.