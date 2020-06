El rapero Ayax habla en una de sus canciones del año que pasó en el centro de menores Tierras de Oria, una época que trata de olvidar. "Me tenían encarcelado y no pude ir a ver a mi abuela por las esposas", dice en la canción.

Sin embargo, tras ver las imágenes de la muerte de Iliass Tahiri, el joven que falleció después de que seis personas lo inmovilizasen durante 13 minutos, han regresado los malos recuerdos al cantante: "Me dio un escalofrío porque yo he sido ese chaval; a mí se me echaron todos encima para atarme y por gracia de Dios a mí no me ahogaron", ha contado Ayax.

El rapero ha relatado dos castigos que asegura haber sufrido en este centro. Por un lado, "el de la silla", en el que, según cuenta, los encerraban en un cuarto, los sentaban y los ponían "erguidor" frente a un espejo "durante horas". "Si te entra sueño, te recuestas o te duermes te dan un guantazo", ha expresado.

También ha hablado de otro castigo denominado 'La Cama', el que dice que sufrió Iliass. "Cuando te meten a la cama sientes que no eres nada. Yo estuve unas horas y tenía las manos y las piernas moradas y engangrenadas de la presión por las cuerdas", ha recordado.

Illias murió el pasado 1 de julio de 1029, después de que seis personas lo introdujesen esposado y con las manos en la espalda en una pequeña habitación, donde le inmovilizan colocándose encima de él durante 13 minutos, a pesar de que el joven no oponiendo resistencia, tal y como demuestra un vídeo de una cámara de seguridad del centro.

Sin embargo el caso está archivado, aunque la familia lo ha recurrido. Además, el hermano de la víctima, Abdel Tahiri, ha exigido que se haga "justicia" por la muerte de Illias tras salir el vídeo a la luz: "Que se culpe a los responsables y que ese protocolo se quite para que no sufra ningún niño más como lo ha hecho mi hermano".

La Junta de Andalucía unificó dos meses después el protocolo de actuación en estos centros para que estas contenciones se hicieran siempre boca arriba. "No existía un protocolo en Andalucía sobre cómo tenía que aplicarse cualquier tipo de contención mecánica", ha manifestado Juan Marín.

Por su parte, la empresa gestora del centro ha defendido en un comunicado que sus trabajadores cumplieron de forma escrupulosa el protocolo con Iliass Tahiri. Sin embargo, sobre lo que cuenta el rapero Ayax no han querido hacer valoraciones.