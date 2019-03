Turno de declarar del excursionista que, en los primeros minutos, auxilió a los padres de Julen tras caer el niño al pozo. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a las imágenes de la declaración ante la jueza. "José intentó coger un tubo y meterlo en el pozo. Nada más verlo, le dije que pensaba que eso iba a ser más peligroso para el niño", apunta el hombre en su testimonio.

Asegura que la madre de Julen también estaba con ellos, llorando tras lo ocurrido. "Me comentó que no podía vivir otra experiencia de una pérdida de este estilo. Que había perdido un hijo también no hace mucho y que ella se moría. Que esto no podía sucederle, que ella no quería vivir", añade el excursionistas, que reconoce el miedo a que la madre del pequeño pudiese hacer "cualquier barbaridad".

Sobre el pozo por el que cayó el niño, el excursionista declara ante la jueza que la boca del agujero "se veía prácticamente descubierta, se veía la zanja". Niega así que hubiera cualquier tipo de bloque cubriendo la boca del pozo. "Todo alrededor había tierra, piedras pequeñitas. Si hubiese bloques en este sitio sería difícil que se desplazaran de alguna forma".

