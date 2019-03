'Espejo Público' ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes de la declaración de los padres de Julen ante la jueza. Ambos relataron en sede judicial cómo vivieron la fatídica jornada en la que el pequeño cayó al agujero.

El padre de Julen insiste en que él pensaba que el pozo estaba bien tapado y no pensó que su hijo corría peligro en la zona. "Yo me cegaba en que el pozo estaba bien, yo no pensaba que el pozo estaba tapado con las piedras. Yo pensaba que estaba con el otro. Cuando ví eso, yo me quería morir".

José Roselló testificó que el dueño de la finca sí le informó, mientras preparaban una paella, de que existían tres pozos en la parcela y que uno de ellos estaba cerca de donde se encontraba.

No obstante, el padre del menor insistió en que si el pozo por el que cayó Julen hubiera estado bien tapado, él no habría podido meter el brazo entero en un intento por rescatar al niño.

La madre del niño, por su parte, declaró que ella no vio al pequeño caer. "Yo pregunté '¿qué ha pasado?' y mi pareja me dijo que mi hijo se había caído. Yo me asomé por que creí que podía verlo, pero solo le oí llorar", relató en la sala.