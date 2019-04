El drag Sethlas confiesa a laSexta que nunca quiso ofender con su actuación en el carnaval: "No era mi intención"

El drag Sethlas confiesa a laSexta que nunca quiso ofender a nadie con su actuación: "No era mi intención pero al igual que a la gente le ha tocado hay gente muy católica que me ha escrito y que me ha dado las felicidades porque ellos no se han visto ofendidos".

Aunque otros sí que pusieron el grito en el cielo al verle sobre una cruz y rodeado de símbolos religiosos. Pide que la actuación se vea tan solo como lo que es: "Simplemente una obra de arte una actuación de 10 y es puro espectáculo".

Porque el único señor que él quiso encarnar fue al "señor de la noche" porque la ocasión lo requería: "Elegí esta temática porque nunca se ha visto en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria".

Su musa fue Madona y uno de sus temas más sonados. A pesar de que haya personas que le den la espalda durante la cabalgata de las Palmas sabe que va a estar muy bien arropado: "Hay mucha gente que está haciendo publicidad para que se vistan de curas y monjas y me acompañen en la cabalgata".

La Fiscalía continúa investigando si se cometió un delito contra los sentimientos religiosos. Él dice que si pecó de algo fue de querer lograr un sueño.