El desgarrador testimonio de una superviviente del accidente de Spanair: "Cuando desperté mi hija ya no estaba entre nosotros"

EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Loreto González es una superviviente del accidente de Spanair en Barajas que ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Ha contado con todo lujo de detalles como vivió la tragedia, estuvo dos meses en la UVI y ha contado cómo al despertar fue un familiar quien le contó que su hija no había sobrevivido, momento en el que se ha derrumbado y ha emocionado a toda la sala: "Cuando desperté, pregunté por mi hija, mi hermana me dijo que ya no estaba entre nosotros".