Las amenazas del asesino de Juan Pita a su expareja desde la cárcel: "Vuelve o te abro la cabeza"

La jueza de violencia de género de Sabadell ha sumando un nuevo dictado de prisión preventiva incondicional para Juan Cortés, que ya se encontraba encarcelado por el presunto asesinato de Juan Pita, el padre de su exnovia Andrea, a la que maltrataba.

Según revela el periodista Carlos Quílez, Cortés ha enviado a Andrea cartas amenazantes desde el centro penitenciario, en las que le expresa "su amor" y le insta a mantener una relación por carta con él. "Ya sabes de lo que soy capaz, si no lo haces", le dice en una de las misivas. "Te abriré la cabeza si no me haces caso", la amenaza.

Cortés ha reconocido ante la magistrada que las cartas son suyas, pero dijo que no se acordaba de su contenido. La jueza ha dictado una nueva orden de prisión incondicional para él porque el envío de esas cartas supone un quebrantamiento de la orden de alejamiento hacia la joven, motivo por el que ya cumplió un año de cárcel.

Cortés, tras maltratar a su novia, Andrea Pita, mató presuntamente a su padre el 12 de enero de 2018 quemando la cabaña en la que dormía con él dentro. Anteriormente, la había amenazado con matar a su padre si no volvía con él, una amenaza que finalmente cumplió.