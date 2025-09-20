La evolución del juguete: de entretener y fomentar la imaginación a también educar

Los detalles Los nuevos juguetes, ya sean muñecos o juegos de mesa, muestran la realidad social actual y no solo divierten a los más pequeños.

A lo largo de las décadas, juguetes icónicos como Barbie y Scalextric han dejado una huella imborrable en diferentes generaciones. Aunque estos clásicos siguen siendo populares, han evolucionado para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Según Marta Salmón, presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, los juguetes han pasado de ser meros instrumentos de entretenimiento a convertirse en productos educativos. Ejemplos de esta evolución incluyen muñecas como Barbie, que ahora incorporan diversidad funcional, y juegos de mesa diseñados para educar sobre el acoso escolar. Además, el 30% de la facturación del sector del juguete está dirigido a adultos, demostrando que el deseo de jugar trasciende la edad.

Una evolución que se nota en esos juegos más tradicionales: desde nenucos con diversidad funcional a la evolución de Barbie, que este año ha sido premiada por su muñeca con diabetes.

También los juegos de mesa han pasado a educar, como prueba un nuevo juego creado para prevenir y educar ante el acoso escolar.

Ahora bien, el sector y su evolución también ha dejado atrás la barrera de los niños. "El 30% de la facturación del sector del juguete va dirigida al adulto", destaca Marta Salmón.

Porque los juguetes cambian, pero las ganas de jugar se quedan con nosotros.