El duro relato de la abuela de Julen: "Yo sabía que estaba muerto pero la montaña no lo quería soltar, se enamoró de él"

Reme, la abuela de Julen, el pequeño que falleció en Totalán al caer por un pozo de más de 100 metros de profundidad, ha explicado en una entrevista en Telecinco cómo vivió los trágicos momentos tras el hallazgo del cuerpo del menor.

"Mi niño cayo muchos metros, estaba enterrado en tierra, yo sabía que estaba muerto pero no lo pudieron rescatar porque la montaña no lo quería soltar, se enamoró de él y no lo soltaba", relata Reme, que ha agradecido el trabajo de todos los expertos que se trasladaron allí: "Gracias a todos los dispositivos que había de Bomberos, Guardia Civil, los mineros de Asturias, los expertos que vinieron de Suiza".

A pesar de ello, la abuela del pequeño ha puntualizado que faltaron muchos medios durante los primeros días de rescate: "Gracias a la televisión mi niño tuvo más gente, porque al principio no hicieron nada, el domingo y el lunes no hicieron nada. Los bomberos no tenían medios nada más que un móvil".

Asegura Reme que durante esos días quisieron apartar a su otra nieta de cualquier noticia sobre el suceso para protegerla del dolor. "Yo estaba con mi nieta y la quitamos de en medio para que no viera la tele, que no viera ningún medio que hablara sobre Julen", explica.

Reme, la abuela de Julen Roselló | Atresmedia

"Como abuela estoy muy agradecida a todos los medios. Estamos recibiendo muchas cartas de todo el mundo, y de España, porque España ha hecho mucho", explica Reme, que asegura que no sintió alivio al enterarse del desenlace del rescate: "A mí no me alivió, yo cuando vi la tele y vi que apareció Julen salí a la calle llorando, pero cuando entré para adentro, leí que estaba muerto".

"Yo era un animal llorando, yo aullaba, me entró un ataque porque yo tengo depresión y vinieron los médicos y me ayudaron", apunta.

También ha destacado el trabajo de toda la gente de que ayudó a la familia durante las dos largas semanas de rescate: "Totalán ha sido chapó, una gente muy generosa, no le faltó comida a los trabajadores. El alcalde de Totalán se merece un monumento. Mil gracias a todas las mujeres que han compartido todo, le dieron a mis hijos una casa para vivir, le hacían pucheritos, no les faltó de nada".

Los padres de Julen denuncian a varias personas por burlarse de la muerte del pequeño

Antonia Barba, abogada de los padres de Julen Roselló, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que han tomado medidas legales contra los internautas que han utilizado la muerte del pequeño para hacer burlas. "Es lamentable que haya gente que haga burla u ofensa con un hecho tan grave".

Caso Julen: la juez cita por homicidio imprudente al dueño de la finca de Totalán donde estaba el pozo

El responsable del terreno donde estaba el pozo por el que cayó Julen, en el municipio malagueño de Totalán, está llamado a declarar el 22 de febrero.