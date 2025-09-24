La droga en la sotana del cura 'disfrutón': detenido un sacerdote de Toledo que llevaba hasta cinco tipos de sustancias encima

Las consecuencias La Archidiócesis de Toledo ha emitido un comunicado en el que ha anunciado que lo ha apartado cautelarmente y en el que ha pedido "perdón al Pueblo de Dios por los daños morales" ocasionados.

Un cura de Toledo ha sido detenido por llevar encima varios tipos de droga en cantidades superiores a las consideradas para el autoconsumo. De momento, el arzobispado de Toledo le ha apartado y ha pedido perdón en un comunicado, mientras que el sacerdote ha quedado en libertad provisional tras negarse a declarar ante las autoridades ni confesar el delito. Ahora, está en libertad provisional.

"Soy Carlos Loriente, Secretario del Instituto Teológico San Ildefonso". Así es como se presentaba este cura en un vídeo de la Archidiócesis toledana y al que los agentes han detenido en Torremolinos. Si bien en el momento del arresto no llevaba sotana sí llevaba consigo más droga de la que una persona puede consumir en una noche.

Una detención que sería algo habitual en la oficina de los agentes, salvo por el detalle de que Loriente hasta hace nueve días era vicario episcopal, pero también "una persona de la más estrecha confianza del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro", recuerda el redactor jefe de 'Religión Digital', Jesús Bastante. No obstante, fue apartado recientemente porque, según fuentes de su entorno a laSexta, llevaba más de un año faltando a su trabajo.

En Torremolinos estaba de vacaciones, llevando al extremo el concepto de santidad de Don Bosco que contempla "estar siempre alegres". Alegría la suya y la de sus acompañantes que hizo que a las dos de la madrugada del pasado lunes un vecino llamara a la Policía. En este primer registro le encontraron diez papelinas con sustancias estupefacientes, pero había más en el apartamento vacacional en el que se alojaba, donde encontraron una balanza de precisión y bolsitas monodosis de droga.

Por su parte, el Arzobispado de Toledo ha emitido un comunicado en el que "reprueba cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote"; anuncian que le apartan de forma cautelar de su oficio; y "pide perdón al Pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos" del sacerdote 'disfrutón'.