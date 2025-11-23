Ahora

"Te doy 10.000 euros y te piras": los inquilinos de un edificio de Chamberí denuncian que un fondo de inversión quiere expulsarles

Las causas Tras la muerte de las hermanas propietarias del bloque, sus herederos decidieron vender el edificio a un fondo de inversión.

Inquilinos denuncian que un fondo quiere echarles de sus pisos en Chamberí
Los vecinos de un bloque de viviendas de Chamberí han denunciado que el fondo de inversión que se ha hecho con el edificio pretende expulsarles. Para ello, según cuenta Irene, una de las inquilinas, les están ofreciendo hasta 10.000 euros para que abandonen sus casas.

Todo ha sucedido después de que las hermanas propietarias del edificio fallecieran. Sus herederos, tras eso, decidieron vender el bloque a un fondo que, según dicen los inquilinos de los pisos en alquiler que allí hay, pretende expulsarles.

"Estaba trabajando tranquilamente cuando llamaron a la puerta. Me dijo 'soy fulano, te doy 10.000 euros y te piras'", ha contado Irene sobre su situación.

Ella se ha negado a aceptar la oferta del fondo de inversión: "Le dije, mire usted, no. ¿Eso en qué me va a beneficiar? Esta es mi casa".

Ante esta situación se están movilizando por el barrio: "Son los carteles que hemos hecho y que estamos dando a los establecimientos. Así estamos informando de la situación que tenemos".

Es el caso de Flavio, propietario de una tienda en Chamberí: "Claro que me puede afectar. Los clientes que vienen siempre ya me conocen. Llevo aquí desde 2011. Los turistas gastan y se van".

La empresa que va a comprar el edifico, mientras tanto, se ha negado a responder a laSexta.

