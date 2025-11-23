"Te doy 10.000 euros y te piras": los inquilinos de un edificio de Chamberí denuncian que un fondo de inversión quiere expulsarles

Las causas Tras la muerte de las hermanas propietarias del bloque, sus herederos decidieron vender el edificio a un fondo de inversión.

Los vecinos de un bloque de viviendas en Chamberí han denunciado que un fondo de inversión, que adquirió el edificio tras el fallecimiento de las propietarias, intenta expulsarles ofreciéndoles hasta 10.000 euros para que abandonen sus casas. Irene, una de las inquilinas, relató que rechazó la oferta, afirmando que no le beneficiaría y defendiendo su derecho a permanecer en su hogar. Ante esta situación, los residentes se están movilizando en el barrio, distribuyendo carteles para informar sobre el problema. Flavio, un comerciante local, expresó su preocupación por el impacto que podría tener en su negocio. La empresa compradora ha declinado responder a laSexta.

Todo ha sucedido después de que las hermanas propietarias del edificio fallecieran. Sus herederos, tras eso, decidieron vender el bloque a un fondo que, según dicen los inquilinos de los pisos en alquiler que allí hay, pretende expulsarles.

"Estaba trabajando tranquilamente cuando llamaron a la puerta. Me dijo 'soy fulano, te doy 10.000 euros y te piras'", ha contado Irene sobre su situación.

Ella se ha negado a aceptar la oferta del fondo de inversión: "Le dije, mire usted, no. ¿Eso en qué me va a beneficiar? Esta es mi casa".

Ante esta situación se están movilizando por el barrio: "Son los carteles que hemos hecho y que estamos dando a los establecimientos. Así estamos informando de la situación que tenemos".

Es el caso de Flavio, propietario de una tienda en Chamberí: "Claro que me puede afectar. Los clientes que vienen siempre ya me conocen. Llevo aquí desde 2011. Los turistas gastan y se van".

La empresa que va a comprar el edifico, mientras tanto, se ha negado a responder a laSexta.

