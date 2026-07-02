Dos detenidos tras una intrépida pedida de matrimonio en lo alto del Empire State de Nueva York

La pareja que se subió al Empire State Building de Nueva York, desplegó una pancarta y se comprometió, antes de ser detenida

Se le imputan al menos ocho delitos, aunque la investigación continúa, especialmente para conocer cómo pudieron estos dos reconocidos acróbatas acceder a una zona restringida cerrada al público general.

"Cuando el poder del amor venza al amor al poder, el mundo conocerá la paz": estas eran las palabras pintadas en la pancarta que una intrépida pareja desplegó desde la aguja del Empire State Building de Nueva York, el que fue el edificio más alto del mundo durante cuatro décadas, antes de comprometerse. Los aventureros han sido identificados como Ivan Kuznetsov, de 32 años, y Angelina Nikolau, de 33. Y después de su momento de amor en lo más alto de la gran manzana, fueron detenidos.

Se trata de dos populares acróbatas que difunden sus hazañas en redes sociales. De hecho, hace solo unos días ella, Nikolau, publicaba un vídeo en el que se la podía ver tumbada sobre el borde de un rascacielos en lo que podría ser la ciudad china de Chongqing celebrando su cumpleaños. Kuznetsov y Nikolau lograron escalar hasta la cima de la aguja del Empire, a unos 440 metros de altura, desde donde desplegaron la pancarta y, posteriormente, él le pidió matrimonio a ella.

La detención tuvo lugar sin incidentes, y aunque la investigación continúa, se enfrentan a cerca de una decena de delitos: robo, imprudencia temeraria, daños a la propiedad, violación de leyes locales, posesión de herramientas para robo, manipulación criminal, allanamiento de morada y alteración del orden público, según la información que ofrece la estadounidense CBS.

Los investigadores aún están tratando de averiguar cómo pudieron acceder a una zona restringida cerrada al público. Dos agentes de la Unidad de Servicios de Emergencias subieron cuatro tramos de escaleras para llegar a donde estaba la pareja, a la que escoltaron para llegar a una zona segura, donde fueron detenidos. El miércoles, ambos seguían siendo procesados en una comisaría local.

Los detenidos viven en East Orange, en Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson, y tienen numerosos antecedentes de realizar acrobacias similares, escalando rascacielos sin cuerdas, arneses ni otros equipos de seguridad.

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