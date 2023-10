España se ha convertido en un destino ideal para muchos viajeros. Sin embargo, el 'Daily Mail' ha señalado que existen dos ciudades que desaconseja visitar por ser "demasiado vulgares".

"¿Te esfuerzas para que te vean como un experto en viajes que explora los lugares más elegantes o desconocidos del mundo cuando compartes tus fotos de vacaciones en Internet?", comienzan preguntando en el reportaje en el que recogen la opinión de Nick Ede.

Este experto en cultura popular destaca que para conseguirlo es importante tener en cuenta qué "destinos cliché" conviene no visitar para no "parecer vulgar", destacando que eso no quiere decir que "no merezcan una visita".

En concreto, señala que, a su juicio, existen destinos que han perdido su encanto por estar abarrotados de turistas británicos. De esta forma, la primera ciudad que desaconseja visitar es Sevilla.

"Muy turística, un poco vulgar y ciertamente no está fuera de lo común", ha indicado. Sin embargo, reconoce que hay "algo especial en la ciudad" que tiene cierto atractivo como "el modo de vida, las estrechas callejuelas tipo medina y la cultura de las tapas".

Por otro lado, el otro lugar que no recomienda visitar es Benidorm. "Durante los últimos 30 años es justo decir que la ciudad se ha ganado una reputación de 'barato y de mal gusto'", ha asegurado, calificándolo de un destino que atrae a "millones de turistas ahorradores".

"Puedes pasar tus vacaciones tan barato y alegremente como quieras. Puede que sea un cliché, pero si lo que buscas es sol y sangría, entonces Benidorm lo tiene a montones", ha zanjado.

Sin embargo, España no es el único país del que ha hablado en su reportaje. Nick Ede también ha calificado de "vulgares" ciudades como Santorini y Mykonos en Grecia; Las Vegas y Miami en Estados Unidos; París en Francia y Bali en Indonesia.