Entre dos y 10 años de cárcel para seis acusados por violar grupalmente a una joven en Rubí

Uno de los acusados llega a la Audiencia de Barcelona para asistir al juicio.

Los detalles El juez ha decidido que los procesados, que han reconocido los hechos, deberán indemnizar con 30.000 euros a la víctima, frente a los 80.000 que solicitaba inicialmente la Fiscalía.

En diciembre de 2022 seis hombres violaron en grupo a una joven de 25 años con una discapacidad psíquica del 35% en una nave industrial del municipio barcelonés de Rubí. Pese a que afrontaban penas de hasta 60 años de cárcel, el juez ha dictado penas de entre dos y diez años de prisión.

Tras reconocer los hechos ante la Audiencia de Barcelona, dos de los acusados han sido condenados a 10 años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración, con agravante de aprovechamiento de tiempo y lugar y atenuante de reparación del daño. A su vez, se añade una orden de alejamiento de 1.000 metros en los 10 años posteriores y 10 años de libertad vigilada.

Por otra parte, otros dos acusados han sido condenados a nueve años de prisión y la misma orden de alejamiento de de 1.000 metros en los 10 años posteriores y cinco años de libertad vigilada. Los dos últimos cuentan con dos años de prisión por el delito de agresión sexual en grado de tentativa y cinco años de libertad vigilada.

A su vez, el juez ha decidido que deberán indemnizar con 30.000 euros a la víctima, frente a los 80.000 que solicitaba inicialmente la Fiscalía. Los seis acusados, que tenían entre 19 y 26 años, han asumido así que la noche de 26 de diciembre de 2022 violaron por turnos a la joven de 25 años tras llevarla a una nave industrial abandonada y alejada del núcleo urbano, en la que crearon un clima de sometimiento.

Asimismo, sostienen que lograron que la víctima acudiera a la nave aprovechándose de la relación afectiva que desde hacía tiempo mantenía con uno de ellos. La joven, a raíz de los hechos, sufre un síndrome de estrés postraumático con ideas de muerte y autolisis.

