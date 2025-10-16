El diagnóstico de Gloria tardó seis meses y tuvo que someterse a una mastectomía: "Siempre pienso si podría haberse evitado"

El contexto En la Comunidad Valenciana también hay problemas con el cribado de cáncer de mama. Allí hay más de 90.000 mujeres a las que, el año pasado, no se las avisó para hacerse una mamografía. María y Gloria, dos valencianas, nos cuentan su experiencia.

A Gloria la citaron para hacerse su primera mamografía con 47 años: "Cuando en la Comunidad Valenciana desde el año 2022 se estipuló que la edad empezara en los 45 años, por tanto, ya llevaba un año y pico de retraso", confiesa a laSexta.

En ese cribado ya detectaron algo sospechoso, pero las pruebas complementarias se retrasaron meses: "Biopsias, resonancias, ecografías. Voy viendo que la cosa puede ser más complicada de lo que yo pensaba, por los comentarios de los médicos. Y al final se resuelve que tengo una lesión maligna".

Su diagnóstico de cáncer de mama tardó en llegar seis meses. Ahí empezó un tratamiento intenso y, además, se ha sometido a una mastectomía: "Siempre te preguntas: ¿podría haber evitado esta intervención tan agresiva si los plazos hubieran sido más cortos?", se lamenta Gloria.

Por su parte, para María, la espera para conocer los resultados ha sido terrible. Asegura que su mamografía se retrasó un año. La Comunidad Valenciana debería habérsela hecho en 2022. Y no solo eso, sino que además, los resultados tardaron hasta ocho meses en llegar.

"Me dijeron que tardarían, al menos, un mes porque no tenían en esos momentos radiólogo para leer la prueba", explica María alSexta, sin embargo, nunca la llamaron. Tuvo que hacerlo ella. Su sopresa fue enorme cuando le dijeron que estaba pendiente de una ecografía, que nadie le había comunicado.

Es por ello, que no le quedó más remedio que recurrir a la sanidad privada: "Viendo lo que habían tardado llamé a una clínica privada. El nódulo que tenía se había doblado". Ha tenido que esperar hasta septiembre para que le hagan una biopsia, que finalmente, y por suerte, ha salido negativa.

Testimononios como el de Gloria o el de María evidencian la importancia de agilizar los procesos en los cribados de cáncer de mama.

