Se va acercando el final del año 2023 y aunque aún queda el puente de diciembre, poco a poco, van quedando menos días festivos no laborables. De hecho, en algunas zonas de España, escasos días después del festivo nacional del Día de Todos los Santos, los trabajadores podrán disfrutar de uno de los últimos festivos del año en honor a la La Virgen de la Almudena.

El 9 de noviembre se celebra el Día de la Almudena y al ser la patrona de Madrid, la capital española cuenta con un día festivo no laborable local este jueves. Los actos principales de la festividad en honor a Nuestra Señora de la Almudena son fundamentalmente de carácter religioso y como es habitual, durante la jornada se realizan varias ofrendas florales a la Virgen. Además, el Ayuntamiento ha organizado una degustación del roscón de La Almudena, el dulce típico de estas fechas, como parte de la programación de la festividad.

Dónde es festivo el 9 de noviembre

El 9 de noviembre es el segundo festivo local fijado por el Ayuntamiento de Madrid, después del 15 de mayo por San Isidro Labrador. Por tanto, será festivo no laborable para aquellos que trabajan en la ciudad capital de la Comunidad de Madrid. Otros municipios de la Comunidad de Madrid como Getafe, Móstoles o Majadahonda, entre muchos otros no disfrutarán de esta jornada no lectiva. No obstante, cabe recordar que muchas empresas situadas en otros municipios de la comunidad autónoma se adscriben al calendario laboral del Ayuntamiento de Madrid. Por ello, conviene consultar el calendario laboral de la empresa en la que se trabaja por si los empleados también cuentan con este festivo tradicional de la capital madrileña.

Cuántos festivos quedan en Madrid este 2023

Después del Día de la Almudena, como se ha mencionado antes, los trabajadores de Madrid podrán disfrutar de los festivos nacionales del Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y de la Virgen de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Al caer el primer festivo en miércoles y el segundo en viernes, muchos empleados aprovecharán para pedir libre el 7 de diciembre libre y así disfrutar de un puente de cinco días, enganchando con el fin de semana.

Además, el lunes 25 de diciembre llega la última festividad no laborable con motivo del Día de Navidad y los trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo al enlazarlo con el fin de semana anterior. Con esta última fiesta, se dará por cerrado el calendario laboral de 2023.