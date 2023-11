Este jueves 9 de noviembre se celebra la patrona de la ciudad de Madrid, la Virgen de la Almudena y por ello, los trabajadores contarán con un festivo local no laborable con motivo del Día de la Almudena. El Ayuntamiento cuenta con una programación repleta de procesiones, ofrendas, degustaciones y música, y muchos madrileños aprovecharán el día para descansar o incluso reunirse con amigos y familiares.

Sin embargo, los que quieran aprovechar el día no laborable para hacer recados se preguntarán que supermercados estarán abiertos. Lo cierto es que como el festivo es local, los supermercados que se verán afectados son aquellos ubicados en el municipio de Madrid y los de otros municipios de la región no sufrirán cambios en sus horarios. No obstante, estas variaciones dependen de cada cadena de supermercados e incluso de cada tienda ya que algunos estarán cerrados, otros abiertos con su horario habitual e incluso algunas tiendas tendrán horarios especiales de festivo.

Horario del Mercadona

El horario habitual de los supermercados Mercadona es de 9:00 a 21:30 horas, pero algunas zonas y tiendas cuentan con excepciones. En este sentido, en los festivos y domingos, los establecimientos de esta cadena suelen permanecer cerrados y por ello en la ciudad de Madrid, los locales estarán mantendrán las persianas bajadas durante todo el día del 9 de noviembre. En cualquier caso, se puede buscar el horario concreto de la tienda más cercana en el buscador de supermercados.

Horario del Alcampo

El Alcampo es uno de los supermercados más populares de la comunidad de Madrid y muchos de sus clientes se estarán preguntando por los horarios de apertura de los supermercados de la empresa para el próximo 9 de noviembre. En este sentido, cabe resaltar dependiendo de los establecimientos, los horarios en festivos pueden variar. Por norma general, los hipermercados de la ciudad de Madrid mantendrán el horario de apertura habitual de 9:00 a 22:00 horas este jueves, pero algunos de los supermercados más pequeños contarán con su horario reducido de 9:00 a 21:00 horas. Por tanto, lo más útil será comprobar el horario concreto de un establecimiento concreto en el buscador de la empresa.

Horario del Carrefour

En principio, las grandes superficies del Carrefour mantendrán su locales ubicados en la capital madrileña abiertos durante el festivo del 9 de noviembre con los horarios habituales de cada establecimiento. Cabe resaltar, dependiendo de si las tiendas son Hipermercados, Supermercados Carrefour Express o Carrefour Market, los horarios de apertura pueden variar y se puede consultar la hora de apertura y de cierra de cada local en el buscador de la web de tiendas del Carrefour.

Horario de los Supermercados Día

Los Supermercados DIA suelen abrir de lunes a sábado de 9:00h a 21:30h, aunque algunos de las grandes superficies abren de 8:30 a 22:00 horas y generalmente mantienen un horario diferente en el caso de abrir los festivos. No obstante, en el caso concreto de la ciudad de Madrid, muchos centros DIA permanecen abiertos con su horario habitual el 9 de noviembre, a pesar de ser festivo en la capital de Madrid. En todo caso se puede comprobar el horario concreto de cualquiera de los establecimientos en su página web por si hubiera alguna variación.

Horarios del Lidl

La cadena de supermercados alemana tendrá abiertos la mayoría de los establecimientos en la ciudad de Madrid, abriendo a la hora habitual de las 9:00 horas y cerrando a las 22:00 horas durante el 9 de noviembre. También se puede concretar el horario de cada local en el localizador de supermercados Lidl.

Horarios del Aldi

Por su parte, la cadena de los supermercados Aldi también tiene previsto que todos los supermercados del municipio cumplan con el horario habitual de 9:00 a 21:30 horas. Sin embargo, se pueden consultar los horarios de cada local en elbuscador ‘Encuentra tu supermercado’ de su web por si alguna tienda sufriera alguna variación-