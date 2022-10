Llega el penúltimo mes del año, noviembre, y con él se acercan varias temporadas muy esperadas para muchos: una considerable cantidad de días marcados como festivos en el calendario laboral, fiestas en determinadas zonas como los Magostos gallegos y las Navidades, a finales de año. El mes que arranca justo después de la celebración —importada desde Estados Unidos— conocida como Halloween lo hace de la mano de uno de esos considerados no laborables, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Esta jornada es común ver cómo los cementerios se llenan de personas que van a honrar y recordar a sus familiares fallecidos, a los que se les llevan flores y otros 'regalos'.

Pero además será relativamente normal ver muchas tiendas cerradas el 1 de noviembre. La razón, mencionada anteriormente: es un día marcado como festivo en el calendario laboral nacional. El de 2022 fue publicado en octubre del último año, y en él se recogen todos los puentes y festivos que afectan a toda la geografía española; en total, cada localidad, municipio, ciudad o región suele contar con un total de 14 días no laborables, algunos de ellos únicos en su territorio, y otros que comparten con el resto del territorio nacional. Los festivos nacionales están considerados como jornadas de carácter retribuido y no recuperable, es decir, que se deben disfrutar sin que ello implique ningún descuento en la nómina y que, además, no es necesario recuperar en otro momento las horas correspondientes a esa jornada.

Y sí, el 1 de noviembre es uno de ellos: esta jornada, que en 2022 cae en martes, es un día no laborable a nivel nacional: todas las comunidades autónomas lo tienen marcado en sus calendarios como jornadas en las que no es obligatorio trabajar. El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos en España, una festividad religiosa que la Iglesia católica española considera una de las ocho fiestas de precepto anuales.

¿Me pueden obligar a trabajar el 1 de noviembre?

Si bien muchos comercios, establecimientos y empresas cierran sus puertas el día 1 de noviembre, muchas otras permanecen abiertas y en funcionamiento. Esto no implica que trabajar un día festivo sea obligatorio, aunque sí puede ocurrir que la empresa decida que, por razones técnicas u organizativas, el trabajador deba acudir a su puesto de trabajo. Como explica Legálitas, en este caso la empresa está obligada a "abonar al trabajador, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en el día festivo o en el periodo de descanso semanal, incrementadas en un 75%, como mínimo, salvo descanso compensatorio".

Normalmente los convenios colectivos sectoriales o de las propias empresas tienen reguladas las condiciones para trabajar en un día festivo, que implican un 'bonus' en la nómina, una compensación en forma de días de descanso o, en el mejor de los casos, ambas cosas a la vez. Habrá que acudir al convenio para ver en qué situación se encuentra cada persona.

¿Es festivo el 2 de noviembre?

Además del Día de Todos los Santos, la Iglesia católica también contempla en su calendario el 2 de noviembre, llamado Día de Fieles Difuntos. No hay que confundirlos: no son lo mismo. Mientras que el 1 de noviembre se conmemora a los difuntos que han sido santificados, el 2 de noviembre es un día para honrar la memoria de todos los fallecidos, también de los que se considera que están en "estado de purificación" en el Purgatorio. En México, por ejemplo, el 2 de noviembre también suele ser, además de la víspera, día feriado, en el marco de su característica celebración de Día de Muertos.

En España, no obstante, no suele estar incluido en los calendarios laborales como día festivo. Aun así, no es la primera vez que algún 2 de noviembre sí se fija como festivo en algunas comunidades autónomas, aunque en este caso suele tener más relación con el hecho de que el que habría de ser festivo nacional, el 1 de noviembre, haya caído en domingo, por lo que algunos Gobiernos regionales optan por trasladar ese festivo al lunes siguiente, que sería 2 de noviembre.