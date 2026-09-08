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Día de las dos CCAA

Dónde es festivo en España el 8 de septiembre, además de en Asturias y Extremadura

El 8 de septiembre, que en 2026 cae en martes, se celebran los Días de Asturias y Extremadura. Pero no son los únicos sitios de España donde es festivo.

Calendario laboral del 8 de septiembre Calendario laboral del 8 de septiembrelaSexta

El día 8 de septiembre está marcado en muchos calendarios. En los de los asturianos y extremeños, seguramente, pero en los de muchos otros españoles. Porque cada año, este día se celebran el Día de Asturias y el Día de Extremadura, pero también se considera día de fiesta en muchos otros lugares del país.

En la comunidad asturiana, cada 8 de septiembre se celebra la festividad de la virgen de Covadonga, patrona de Asturias desde 1968. La tradición cuenta que la 'santina' ayudó a los cristianos al mando de don Pelayo en la batalla de Covadonga: provocó un desprendimiento de piedras que diezmó al Ejército árabe, uno de los hitos que marcan el inicio de la Reconquista.

También en Extremadura el 8 de septiembre es el día de la comunidad: allí se celebra desde 1985 y también coincide con la festividad de su patrona, la virgen de Guadalupe. No obstante, en 2026 el 8 de septiembre es festivo en muchos otros municipios de España de casi todas las comunidades autónomas. En la siguiente tabla puedes localizar dónde es fiesta este día.

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