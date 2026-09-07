Hasta 23 piscinas nuevas a la semana: el 'overbooking' en Mallorca que preocupa por su enorme consumo de agua

Los detalles Los expertos apuntan que el agua utilizada para mantener estas piscinas supone el "5% del consumo urbano de toda Mallorca".

Entre 2015 y 2024, en Mallorca se construyeron 10.680 piscinas, lo que equivale a 23 nuevas cada semana. Este crecimiento preocupa por su impacto en el consumo de agua de la isla. Mateu Vic, geógrafo, y Tonina Siquier, vicepresidenta del GOB Mallorca, advierten sobre el aumento descontrolado de piscinas, muchas de las cuales son ilegales al estar en suelo rústico. Los ecologistas alertan que la isla no puede sostener más piscinas ni el agua necesaria para llenarlas, ya que representan el 5% del consumo urbano. Se pide una moratoria urgente y sanciones económicas para quienes especulan con el agua, que es un recurso escaso y valioso.

¿Puede asumir Mallorca más piscinas? Entre 2015 y 2024 se construyeron 10.680 piscinas. Es decir, 23 nuevas cada semana. Algo que comienza preocupar ya que su expansión sin control también afecta al consumo de agua de la isla.

"Esta dinámica de construcción de piscinas alimenta todavía más esta espiral de la subida de precios", afirma Mateu Vic, geógrafo y autor del estudio de Terraferida que ha aportado todas las cifras y lanzado la alerta sobre la situación.

"A un crecimiento desorbitado de estos años de incluso hasta cinco chalets de unos 300 metros cuadrados por semana", señala Tonina Siquier, vicepresidenta del GOB Mallorca.

Concentradas en urbanizaciones y localidades costeras, una de cada tres piscinas es ilegal al estar construida en suelo rústico. Además, los grupos ecologistas advierten que en Mallorca ya no caben más piscinas ni hay agua para llenarla.

"En una isla mediterránea en concreto el agua es un bien especialmente escaso y valioso", añade el autor del estudio. "Al evaporarse el agua de estas piscinas supone el 5% del consumo urbano de agua de toda Mallorca", advierte Siquier.

Por ello, piden una moratoria de forma urgente y un agravante económico para quienes especulan con ella: "Una repercusión sobre la factura del agua porque el agua es para necesidades mucho más vitales que para llenar piscinas"

Porque mientras siga creciendo la cifra también lo hará el coste de vida en Mallorca.

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