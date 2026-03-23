El divorcio sale caro y no todos pueden permitírselo: el posible motivo detrás de la caída de separaciones en España

Las cifras En 2025 se registraron 84.424 divorcios, un 11,7% menos que el año anterior. Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana registraron las tasas de demandas por cada 100.000 habitantes más altas, situándose por encima de la media nacional, que fue de 171,9.

En 2025, los divorcios en España cayeron un 11,7% respecto al año anterior, con un total de 84.424 casos. Esta disminución se atribuye a los altos precios de la vivienda, que impiden a muchas parejas costear dos hogares tras separarse. El divorcio implica duplicar gastos: alquiler, manutención y pensiones, lo que obliga a algunas parejas a permanecer juntas por razones económicas. Además, los procedimientos legales pueden costar miles de euros, lo que también desalienta a muchas personas. Este contexto ha dado lugar a un fenómeno donde parejas conviven bajo el mismo techo, pero llevan vidas separadas.

Los precios de la vivienda están detrás de otro dato, la caída de los divorcios, que en 2025 han sido un 11,7% menos que el año anterior. Los expertos señalan que no es casualidad, que hay parejas que siguen juntas porque no pueden pagar dos viviendas. Vamos, que divorciarse es muy caro: a mucha gente no les salen las cuentas para dos vidas separadas.

El amor se rompe, pero la economía obliga a quedarse, a seguir remando juntos. "Yo aguanté veintitantos años", afirma un hombre a laSexta desde Galicia. Cuando las cuentas no salen muchas parejas no se separan porque no pueden permitírselo. "Tener que buscarte una casa, pasar a tener economía de estudiante, compartir piso o volver a casa de tus padres", ha apuntado otro hombre desde Sevilla.

Divorciarse implica duplicar gastos: dos casas, dos facturas y dos vidas. "Uno de los dos tiene que salir de la casa, tiene que pasar a pagar un alquiler, mantenerse por sí mismo, pensiones compensatorias, pensiones de alimento", ha explicado la abogada Ángeles Montes.

En 2025 se registraron 84.424 divorcios, 231 al día, pero la cifra es mucho menor que la de 2024: un 11,7% menos. Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana registraron las tasas de demandas por cada 100.000 habitantes más altas, situándose por encima de la media nacional, que fue de 171,9. Cada ruptura deja tras de sí un agujero y el nivel de vida empeora.

Los costes del proceso y el tiempo de espera a una resolución también frenan muchos divorcios. "Un procedimiento de divorcio judicial que puede ser de mutuo acuerdo o contencioso pueden ser miles de euros", ha agregado la abogada.

Todo esto está haciendo crecer un fenómeno silencioso, parejas que conviven bajo el mismo techo pero con vidas separadas. "Conozco un caso, conviven juntos, tienen hijos y no se divorcian formalmente porque no hay forma de encontrar vivienda", ha remarcado una mujer desde Valencia. Aunque muchas veces el amor resiste toda la vida.

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