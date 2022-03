El precio de la gasolina se ha convertido en uno de los temas más comentados en España, pues está afectando a los bolsillos de los ciudadanos, que miran preocupados los indicadores de las gasolineras al repostar. Dada la situación, muchos conductores optan por comparar los precios a la hora de acudir a una estación de servicio. ¿Cuáles son las horas, los días y las comunidades autónomas más baratas para repostar?

Para poder responder a esta pregunta es necesario señalar que el precio de la gasolina y el gasóleo lo marcan sus costes: el coste de la materia prima (30-35 %), los costes de distribución y márgenes (15 %) y los impuestos (50-55 %). Asó lo señala la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Esto implica que el Gobierno podría bajar el precio de la gasolina a través de una bajada de impuestos.

En este sentido, las dos principales vías para que el ejecutivo lleve a cabo una bajada de precios son el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA. El Impuesto Especial de Hidrocarburos, por su parte, está armonizado con Europa. Sin embargo, España podría reducirlo al mínimo que establece la Comisión Europea para todos los países. En nuestro país este impuesto es una cantidad fija de 0,47 euros para la gasolina y 0,38 en el gasóleo. Es decir, bajarlo no necesitaría el visto bueno de Bruselas.

Por otro lado, el IVA de Hidrocarburos está ahora mismo está en el 21% y se plantea bajarlo al 10%. La realidad es que la normativa europea no permite reducir los hidrocarburos a un IVA reducido, pero en el actual contexto, y con Polonia haciéndolo unilateralmente, Bruselas podría hacer la vista gorda en caso de plantearlo. De hecho, es probable que sea un frente a tratar en el Consejo Europeo de la próxima semana. Hasta entonces, cómo podemos saber cuándo es el mejor momento para repostar: teniendo en cuenta los días, las horas y las comunidades autónomas más baratas.

¿Cuáles son los días de la semana más baratos para poner gasolina?

Los lunes los precios de la gasolina y el diésel pueden llegar ser entre un 1 y un 2% más bajos, según señala el medio especializado DiarioMotor. ¿Por qué el precio de la gasolina puede ser más bajo los lunes?

Es en este día cuando las estaciones de servicio deben enviar a la Unión Europea un registro con los precios de todos sus productos. De esta manera, la UE realiza un seguimiento y una comparación de las cifras de todo el Viejo Continente. De modo que, para estar mejor posicionadas en esas estadísticas, envían estas cifras que son más bajas a las del resto de la semana. Esto quiere decir que poner gasolina un lunes puede suponer un ahorro de varios euros, dependiendo de los litros que permita tu coche.

Eso sí, cabe señalar que si el lunes coincide con un puente o festivo, los precios no serán tan bajos. ¿ Por qué ? Por la ley de la oferta y la demanda. Los proveedores saben que en esos escenarios se incrementa el número de coches que van a pasar por la estación de servicio y por tanto, aprovechan para subir el precio.

Esta misma situación se repite los viernes, sábados y domingos. De hecho, según recoge el medio citado anteriormente, los sábados es el día que más cara está la gasolina.

¿Cuáles son las horas del día más baratas para repostar?

Con las horas ocurre algo parecido a los días. El momento más barato para repostar suele ser a primera hora del día. De hecho, repostar en la misma estación por la noche puede suponer algún céntimo extra para el bolsillo. O eso ocurría antes, pues el director del Diario Motor, David Villareal, señaló en declaraciones a Antena 3 que la guerra con Ucrania ha cambiado este modus operandi.

Así, el experto defiende que cuanto antes repostemos, más barato será, pues los precios del combustible no van a dejar de subir.

¿Cuáles son las comunidades autónomas donde es más barato llenar el depósito?

En Segovia y en Bilbao apenas hay gasolineras baratas, así lo señaló el portavoz de la OCU, Enrique García. El experto explicó en Más Vale Tarde el pasado 11 de febrero que el precio del carburante es una cuestión de competencia.

A pesar de que no hay tanta diferencia de precio entre unas estaciones y otras, sí que se pueden encontrar variaciones entre las provincias de España. Así, García señaló que la cuestión depende de si hay gasolineras baratas, que tiran hacia abajo los precios, o si no las hay. De no haberlas, el precio sube. Este es el caso de Segovia y Bilbao, lugares en los que apenas hay gasolineras baratas. Sin embargo, en Toledo sí que se puede observar una variación de precio de hasta un 30%.

¿Cuándo es el mejor momento para ahorrar poniendo gasolina?

Teniendo en cuenta los consejos expuestos anteriormente, el mejor momento para poner gasolina son los lunes a primera hora, siempre y cuando no coincida con festivos o puentes. Sin embargo, nunca está de más comparar los precios de la gasolina a través de aplicaciones.

Una de las plataformas que puedes utilizar para comparar precios de la gasolina es la web www.dieselogasolina.com. En esta web, el usuario puede analizar los precios de las gasolineras más cercanas en tiempo real para ver las más baratas de tu ciudad o provincia.

Apps para ahorrar en gasolina

Junto a esta web, hay otras aplicaciones con las que puedes comparar el precio del carburante antes de parar a repostar en una estación:

1. GasAll es una herramienta con la que podrás ubicar la estación que más te interesa en cada momento, ya sea por proximidad, por carburante o para aprovechar alguna promoción. Te permite consultar la ruta más rápida para llegar a la gasolinera, algo con lo que también estarás ahorrando dinero.

2. Combusfree ofrece al usuario la localización de las gasolineras más baratas y cercanas, el precio de los carburantes y el recorrido y distancia a cada estación de servicio.

3. Gasolineras Baratas proporciona tarjetas de descuento para sus usuarios así como planes de ahorro o programas de fidelización. Ofrece la opción de indicar los descuentos disponibles para situar la zona en la que el conductor podrá beneficiarse de más ofertas adicionales.

4. Gasolineras de España cuenta con el listado completo de estaciones de servicio. Con ella podrás seleccionar la gasolinera que más se adapte a tus necesidades.

5. Gasofa recoge los datos del Ministerio de Industria. Recoge los precios de los combustibles en las estaciones de servicio más cercanas a tu posición.