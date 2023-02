Bill Murray dio a conocer a nivel mundial esta expresión gracias a 'El día de la marmota', una película dirigida por Harold Ramis que vio la luz en 1993 y en la que Phill, al que Murray interpreta, se queda atrapado en un ciclo temporal del que no puede salir. Cada día es lo mismo, cada día se repite, cada día vuelve a ser el día de la marmota. Algo parecido a lo que le ocurre al actor Luis Bermejo en '22 de otra vez', el anuncio de la Lotería de Navidad de 2018 en el que se queda atrapado también en un bucle de tiempo, esta vez en lugar de en el 2 de febrero en el 22 de diciembre, día del sorteo de Navidad.

Cada año, el 2 de febrero los estadounidenses celebran una más que excéntrica tradición, que es la de dejar en manos de un animal la predicción meteorológica del invierno que los espera. Esta ¿celebración? tiene lugar desde la década de los ochenta del siglo XIX, y aunque a día de hoy sea una marmota la que 'decide' cómo será el invierno, puede que en sus inicios lo hiciera otro roedor, posiblemente un tejón. Este día, los habitantes de Punxsutawney, en el estado de Pensilvania, vestidos de esmóquin y sombrero de copa, esperan para comprobar qué ocurre cuando la marmota sale de su madriguera: si ve su sombra, habrá seis semanas más de invierno; si no la ve, Punxsutawney vivirá este año una primavera temprana.

Día de la marmota vs. Día de la Candelaria

Aunque Punxsutawney celebra el día de la marmota como se conoce en la actualidad desde hace unos 135 años, el historiador Don Yoder, especializado en el estudio de la cultura popular y creencias dentro de Pensilvania, consideró en su libro 'Groundhog Day' que la "semilla" del día de la marmota se plantó hace miles de años, evolucionando de la mano de las diferentes culturas, desde los celtas a los alemanes, pasando por la cultura holandesa de Pensilvania. Según Yoder, su evolución empezó en la era precristiana en Europa occidental, cuando el mundo celta era la fuerza cultural predominante en la región, tal y como recoge la cadena CNN.

En el año celta, en lugar de solsticios había cuatro fechas, similares a las que se usan a día de hoy para marcar el cambio de estación, que eran los puntos de inflexión del año; uno de ellos era el 1 de febrero, origen primario del actual día de la marmota. Pese a la relevancia de esta fecha en materia climática, esta festividad era también el día de la Candelaria, un día en el que los cristianos llevaban velas a la iglesia para que fueran bendecidas y que sirvieran de fuente de luz y calor para el resto del invierno. A esta festividad también estaba asociada cierto misticismo, antes incluso de que se comenzara a celebrar el día de la marmota, como se puede leer en un poema que el naturalista John Ray escribió en 1678:

Si el día de la Candelaria es justo y brillante

el invierno tendrá otro vuelo.

Si el día de la Candelaria tiene aguaceros y lluvia

el invierno se ha ido y no volverá.

No obstante, aún en aquel momento la predicción meteorológica no estaba para nada relacionada con ningún elemento animal, menos aún con la marmota. Fueron los germanos que habían pasado por pueblos originarios celtas los que añadieron sus propias creencias a esta festividad, aunque según el propio Yoder, fue un tejón el roedor elegido, calificado entonces como "el profeta del tiempo de la Candelaria". ¿Por qué? No se sabe con seguridad. Hay fuentes que apuntan a que los germanos también consideraban a los erizos como buenos predictores de la nueva temporada.

El tejón se sustituyó de la mano de la llegada de los holandeses, cuando se eligió a la marmota americana, igual de tímida que el tejón pero probablemente más presente en esta zona. La mayor parte de las fuentes fijan el origen del día de la marmota en 1887, aunque Yoder tiene datos del pueblo de Punxsutawney creyendo en la predicción del clima de una marmota ya en 1840. Teniendo en cuenta que los holandeses llegaron a Pensilvania a mediados o finales del siglo XVIII, es incluso probable que el día de la marmota ya existiera décadas antes de lo que se puede confirmar en los registros.

¿Es Phil la misma marmota que predice desde 1887?

Según el grupo responsable de mantener la tradición del día de la marmota, Groundhog Club, solo ha habido un Punxsutawney Phil a lo largo de la historia. Phil es el nombre del personaje al que interpreta Bill Murray en la película, pero también lo es de la marmota que predice el tiempo. Concretamente Punxsutawney Phil, nombre que habría recibido del rey Felipe (antes de eso se llamaba Br'er).

Aunque una marmota tiene un promedio de vida de entre 15 y 18 años, Phil llevaría haciendo predicciones desde hace más de un siglo. Dejando a un lado la realidad, desde el Groundhog Club apuntan que Phill disfruta de esta longevidad gracias a un "elixir de la vida" que se le ofrece cada verano, una receta secreta gracias a la cual con solo un sorbo añade "mágicamente" siete años de vida. Aunque a otros animales se les deja la responsabilidad de predecir las condiciones meteorológicas del futuro cercano, según el Groundhog Club Phill es la única marmota real capaz de hacerlo. "Los demás son solo impostores".

Lo más importante... ¿predice bien la marmota?

Según el Groundhog Club el 100% de las veces es correcta la predicción de la marmota. En 2022, por ejemplo, Phill vio su sombra, prediciendo pues seis semanas más de invierno. Ese mismo año tuvo lugar una tormenta de invierno brutal que cubrió de hielo y nieve miles de kilómetros del país.

Sin embargo, según Stormfax Weather Almanac, solo el 39% de las veces la marmota Phil ha predicho correctamente el tiempo en la región, menos de la mitad de las veces. Eso sí, parece que acierta más cuando no ve su sombra, es decir, cuando adelanta una primavera temprana: de las 15 veces que ha ocurrido esto en la historia, acertó siete veces, lo que implica una precisión del 47%, según el meteorólogo Tim Roche.

¿Qué ha predicho la marmota Phill para 2023?

Entre miles de personas, la marmota Phill ha vuelto a definir el destino meteorológico de la zona y el de 2023 será que el invierno será largo. La marmota salió de su madriguera y vio su sombra, lo que en el lenguaje del día de la marmota quiere decir que el invierno se alargará durante seis semanas. La predicción de Punxsutawney Phil llega al mismo tiempo que una fuerte tormenta invernal azota el país: según publica el 'Washington Post', el primer golpe de esta tormenta llevó al estado de Utah a alcanzar temperaturas de hasta 61 grados bajo cero, la temperatura más baja registrada en dos décadas.