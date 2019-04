Devoción en la procesión VS fiesta en la feria, las dos caras del Corpus de Granada que dividen a sus fieles

El día del Corpus, Toledo está lleno de sillas encadenadas para guardar sitio en primera fila. Una señora llega con su taburete y resulta, que le han quitado el hueco: "Nos han quitado una porque teníamos dos y ahora solo hay una".

Y en esto que llega el presunto ladrón de sitio: "Me ha dicho que le he empujado las sillas y que le he quitado el sitio" ha respondido el presunto ladrón. Pero el espíritu del corpus reina y acaban haciendo las paces.

Los hay que no renuncian a nada y que prefieren ver la procesión desde dentro de un bar. Devoción y comodidad. "Con la calor que hace tenemos que refrescarnos sino nos va dar algo" ha declarado un hombre.

¿Por qué hay que ir al Corpus de Toledo? "Tenemos la mejor custodia de todo el mundo, os vais a quedar con la boca abierta" ha declarador la custodia de Arce. En el Corpus de Granada mezclan el fervor de la procesión con la fiesta porque aquí celebran al mismo tiempo su feria. Y en ella, la guerra de siempre.

"Venimos a la feria porque nos gustan mucho las sevillanas, bailar en las casetas tradicionales y no la música moderna" ha declarado una joven. Lo importante es pasarlo bien.